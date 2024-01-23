冷爆！這次比「2016霸王寒流」更猛？　專家解答了

▲陽明山二子坪停車場下雪，吸引不少民眾追雪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

寒流發威，23日全台濕冷，氣溫溜滑梯，陽明山也下雪。對此，氣象粉專表示，與2016年的霸王寒流相比，以當時記錄到「1092hPa」強烈高壓相比，本次寒流仍小巫見大巫。

氣象粉專《天氣即時預報》發文，23日全台濕寒，寒流進入第2天，「相信大家都感受到明顯降溫了，但這只是剛開始。位於蒙古的冷高壓，其範圍廣大且氣壓值仍高達1062hPa。高壓逐步往東南移動，帶動大量冷空氣南移，我們將迎來本次寒流『最寒冷』的階段。」

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▲氣象粉專強調，這次寒流不如2016年的霸王寒流。（圖／CTWANT提供）

天氣即時預報說，寒流有2個重點提醒，一是長時間的低溫，「尤其『周二（23日）』冷空氣直接衝向台灣，多數地區『全天溫度12度或以下』，是相當寒冷的感受。」

天氣即時預報指出，二是大範圍陰雨，「衛星雲圖上，台灣周遭有許多平滑的雲層，這是『華南雲雨帶』的層狀雲系，即將為全台帶來一波雨勢。最冷＋陰雨，白天無法回溫，濕冷的感受會更明顯。」

天氣即時預報說，跟2016年的霸王寒流比，這次還是小巫見大巫，「不過，對於不耐冷的我們來說，這一次的『連續低溫、潮濕』已經讓多數人不好受。提醒大家，未來36小時，天氣除了冷還是冷。請務必做好萬全保暖工作、外出攜帶雨具備用，也多多關心、留神周遭可能因『低溫』而有風險的人群或小動物，大家一起平安度過這一次的寒冬。」

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