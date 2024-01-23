食品安全「攏安心」　台南診所藥局守護民眾平安過龍年

▲台南市衛生局召開「食品安全「攏安心」 診所藥局「守護您」平安快樂過龍年」記者會，黃偉哲市長公布春節食品稽查情況、新冠XBB疫苗接種率、醫療院所春節開診情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應農曆春節來臨，為讓市民平安快樂過龍年，台南市衛生局23日召開「食品安全「攏安心」 診所藥局「守護您」平安快樂過龍年」記者會，黃偉哲市長及診所藥事食品等相關公會理事長共同與會，會中公布春節食品稽查情況、新冠XBB疫苗接種率、醫療院所春節開診情況，讓市民安心吃安心過年。



因應農曆春節來臨，台南市衛生局於農曆年前派員至台南市食品製造場所、販售場所、餐飲場所進行春節應景食品查驗，共計稽查業者35家次，食品環境衛生部分全數均符合規定，查獲1家儲放逾期食品已依違反食品安全衛生管理法第15條，已依同法第44條第1項處新台幣6萬元，查核食品標示共計90件，其中9件未標示過敏原、字體大小等不符合規定，違反食品安全衛生管理法第22及28條，均已依同法第47條第8款處新台幣3萬元及同法第45條第1項處新台幣4萬元。

另於傳統市場、超市、賣場、宴席餐廳、網購及食品製造業等場域執行抽驗，抽驗年節食品共計99件，檢驗項目包括農藥殘留、衛生標準、動物用藥、順丁烯二酸、防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、重金屬等，檢驗結果98件符合規定，其中1件花生粉檢出真菌毒素超出食品中污染物質及毒素限量規定，經查為本市業者製售，已違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條第8款規定要求限期改正，若未改正可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

黃偉哲市長致力打造台南為美食之都，提醒市民選購食品時須看清產品標示資訊，並依產品標示之儲存條件保存。市民選購年節產品時，除了到信譽良好的商店購買外，選購時儘量選擇包裝及標示完整之產品，避免購買顏色鮮艷的食品，祭祀過食材應適當保存及加熱後再食用，以確保食品安全；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食安專線0800-285000。





此外，近期國內外COVID-19疫情升溫，因應春節連假期間出入境旅客及返鄉人潮將驟增，均會增加病毒傳播的風險，尤其此波疫情，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已接近「零」，為提升台南市民新冠XBB疫苗接種率，以達群體免疫力，台南市特別推出65歲以上長者、55歲以上原住民接種就送10支家用快篩試劑的活動，另外凡符合條件的台南市民前往衛生所接種XBB疫苗者，贈送一支電子體溫計，數量有限送完為止；根據疾病管制署表示，國際新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成，預期疫情高峰往年多落在春節前後，目前本市全年齡人口接種新冠XBB疫苗截至1月22日，接種率5.85%、接種累績人數為10萬8905人，呼籲尚未接種「新版」新冠XBB疫苗之民眾盡快接種，共同防護加一，提升免疫保護力，避免過去確診或接種「舊版」新冠疫苗的保護力歸零，造成個人健康威脅和醫療負擔。



因應春節可能呼吸道傳染病就診人次的增加，造成醫院壅塞，市府超前部署，加碼宣布「基層診所開設春節門診獎勵計畫」，鼓勵基層診所及COVID-19口服抗病毒藥劑之藥局於除夕夜、初一、初二期間踴躍開診，報名至1月26日止。透過醫療院所共同合作，確保春節期間呼吸道傳染病輕症病人便捷的就醫管道，降低醫院急診的壅塞程度，並落實分級醫療。春節期間本市醫事機構加開特別門診截至目前共236診次/時段，其中醫院兒科門診27診次、非兒科門診47診次、診所門診140診次、藥局22個營業時段。

黃偉哲市長特別感謝轄內各醫療院所及所有醫護人員於春節長假期間仍提供急、門診醫療服務，農曆春節七天假期，台南市各級醫院醫療服務不打烊，確保市民就醫權益。詳細資訊將於1月30日公布於台南市政府衛生局網站首頁，也可上健保快易通查詢。

黃偉哲市長也提醒市民，春節期間外出旅遊、拜年的民眾，應注重個人保健與疾病防護措施；如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。另慢性病患用藥，也請事先檢視藥量是否足夠，應於春節假期前，至醫療院所看診拿藥及早備好足夠的藥品，以因應春節假期之需。