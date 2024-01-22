　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

▲▼示意圖,社會,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條。（圖／123RF）

▲知名魔術師下藥性侵醫美診所女業務，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

知名的曹姓魔術師，被控於5年前與某位醫美診所女業務約會時，將鎮靜劑以魔術技法摻入烈酒，迷昏對方後性侵得逞。一審曹男無罪，上訴二審後，高院卻逆轉認定有罪，改判7年4月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞，曹男將入獄服刑。

曹男是相當活躍的街頭藝人，經常受邀上電視節目表演，也在臉書、YouTube上直播夜店魔術，還開班傳授魔術課程。而檢方起訴指出，曹男在2019年2月16日深夜十時許，邀請被害人到他在台北市經營的酒吧碰面，並洽談合作細節。不過2人卻玩起撲克牌抽牌比大小遊戲、輸的要喝烈酒，曹男以魔術專業讓女方屢輸屢喝，最後灌醉對方，並將被害人帶到附近的旅館，性侵得逞。

法院審理時，曹男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，女方不但餵他喝酒、接吻，還主動提供身分證件登記開房；2人激情過後女方還能滑手機回覆別人詢問的醫療業務問題。另外，曹男也強調自己領用的鎮靜藥物是「注射製劑」，沒有口服型態，他無法用來摻入酒裡下藥。一審法院採信，判決無罪，檢方上訴第二審。

二審高等法院審理後，卻出現逆轉結果。高院認為曹男利用魔術技法，將人體可代謝的鎮靜劑Oxazepam（歐沙氮平）及Topiramate（抗癲癇藥）摻入威士忌內，再藉由遊戲的方式讓被害人喝下。而高院也根據2人在事發後的訊息對話內容，被害人質問：「你是不是趁我喝醉對我怎麼了」、「為什麼要這樣對我」、「你有沒有帶套，為什麼要這樣」、「追就可以碰我嗎？」等語，但曹男卻顧左右言他而回稱：「我真的不是這個意思」、「酒吧發生打架去處理」、「我只覺得我們聊天蠻合的」。高院因此認定曹男確實犯案。

另外高院也審酌曹男與被害人為朋友關係，竟為滿足性慾，以藥劑並利用被害人酒醉不能且不知抗拒之狀態，強制性交，造成被害人身心嚴重受創，曹男犯後又飾詞否認犯罪，高院因此重判有期徒刑7年4月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

ET快訊
快訊／一家5死認屍　阿公阿嬤悲痛「為何要把孫子們帶走」
快訊／法官「再5分鐘」舔胸性騷2女　現身法院淪被告
「通訊診察治療」新制！擴增至10類對象　247萬人受惠
住持迷上人妻直播主！「破戒開房」爽翻天
知名魔術師魔術手法下藥　撿屍醫美女業務
快訊／超哥道歉文消失了！　疑遭刪除
快訊／「辣杯杯」爆查封　陶晶瑩火大開嗆了
快訊／才剛交保　超哥現身機場準備出國
被嗆沒用的8席　黃國昌舉2例打臉柯建銘
正妹老師被偷拍外流3平台！曝解決方法：全下架了
快訊／長榮機師罷工投票！　票數過半
快訊／日圓現鈔再降！　近一個半月新低點
快訊／當傅崐萁面表態　朱立倫稱清清白白：給我一個院長韓國瑜
綠議員同框超哥被出征！　超哥親曝「兩人真實關係」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

王鴻薇遭影射「收黑道政治獻金」　網友挨告「4原因」獲不起訴

快訊／法官淪被告！涉侵犯女法官書記官...他不發一語現身法院

北市豪宅37條白銀遭強盜！劫匪是富商女兒助理男友...下場出爐

雙刀斷氣管動脈！恐怖情人求復合不成殺害單親媽重判定讞

知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

長榮機師取得罷工權！僅10票不同意　機師工會：不排除春節期間發動

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

王鴻薇遭影射「收黑道政治獻金」　網友挨告「4原因」獲不起訴

快訊／法官淪被告！涉侵犯女法官書記官...他不發一語現身法院

北市豪宅37條白銀遭強盜！劫匪是富商女兒助理男友...下場出爐

雙刀斷氣管動脈！恐怖情人求復合不成殺害單親媽重判定讞

知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

長榮機師取得罷工權！僅10票不同意　機師工會：不排除春節期間發動

看好台灣半導體供應鏈　谷月涵：10年後市值將成長10倍

機師揚言春節罷工　旅遊業憂損失上億「對旅客難以交代」

罹癌媽突然飛來台灣！女團幻藍小熊Ayeon開唱瞬間爆哭

18歲男無照「載47歲女網友」出遊！隧道內自撞　她彈飛頭部著地亡

鐵粉挺超哥「永遠支持」！打氣信內容曝：您的努力歷歷在目

8乘客空中打架還攻擊空服員　「飛機迫降葡萄牙」1男被警鎖喉帶走

超哥喊出「超派鐵拳」一旁女記者超淡定！PTT洗版：怎忍住不笑的

女花200加便餐會員「一次要50顆蛋」　被拒飆高音怒：不然退1千

裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

曾嘆手頭緊…夫妻帶3稚子走上絕路！爺嬤心碎趕赴認屍：無法諒解

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

新北無照男自撞　乘客頭破濺血亡

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

超哥暴打Toyz後　IG新限動曝光

更多熱門

相關新聞

恐怖情人殺害單親媽　判21年定讞

恐怖情人殺害單親媽　判21年定讞

台中市男子全志廷，因與廖姓單親媽媽相戀而同居，但2人感情轉淡後分手，全男仍苦戀廖女，企望復合。2022年5月間，全男趁著為廖女慶生再請求復合，仍遭拒絕。全男情緒失控，攻擊廖女後，持剪刀、水果刀切斷廖女頸部氣管、動脈，廖女當場死亡。最高法院審理後，22日將他判刑21年定讞。

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

她對監視器喊救命　惡狼真的落網了

她對監視器喊救命　惡狼真的落網了

美13歲少女遭性侵　舉「救救我」獲救

美13歲少女遭性侵　舉「救救我」獲救

台中女見網友遭性侵！咬肩膀反抗仍被逞慾

台中女見網友遭性侵！咬肩膀反抗仍被逞慾

關鍵字：

法律人權魔術師街頭藝人性侵女業務最高法院三審逆轉下藥

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面