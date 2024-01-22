知名魔術師魔術手法下藥迷姦醫美女業務　重判7年4月將入監

▲知名魔術師下藥性侵醫美診所女業務，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

知名的曹姓魔術師，被控於5年前與某位醫美診所女業務約會時，將鎮靜劑以魔術技法摻入烈酒，迷昏對方後性侵得逞。一審曹男無罪，上訴二審後，高院卻逆轉認定有罪，改判7年4月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞，曹男將入獄服刑。

曹男是相當活躍的街頭藝人，經常受邀上電視節目表演，也在臉書、YouTube上直播夜店魔術，還開班傳授魔術課程。而檢方起訴指出，曹男在2019年2月16日深夜十時許，邀請被害人到他在台北市經營的酒吧碰面，並洽談合作細節。不過2人卻玩起撲克牌抽牌比大小遊戲、輸的要喝烈酒，曹男以魔術專業讓女方屢輸屢喝，最後灌醉對方，並將被害人帶到附近的旅館，性侵得逞。

法院審理時，曹男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，女方不但餵他喝酒、接吻，還主動提供身分證件登記開房；2人激情過後女方還能滑手機回覆別人詢問的醫療業務問題。另外，曹男也強調自己領用的鎮靜藥物是「注射製劑」，沒有口服型態，他無法用來摻入酒裡下藥。一審法院採信，判決無罪，檢方上訴第二審。

二審高等法院審理後，卻出現逆轉結果。高院認為曹男利用魔術技法，將人體可代謝的鎮靜劑Oxazepam（歐沙氮平）及Topiramate（抗癲癇藥）摻入威士忌內，再藉由遊戲的方式讓被害人喝下。而高院也根據2人在事發後的訊息對話內容，被害人質問：「你是不是趁我喝醉對我怎麼了」、「為什麼要這樣對我」、「你有沒有帶套，為什麼要這樣」、「追就可以碰我嗎？」等語，但曹男卻顧左右言他而回稱：「我真的不是這個意思」、「酒吧發生打架去處理」、「我只覺得我們聊天蠻合的」。高院因此認定曹男確實犯案。

另外高院也審酌曹男與被害人為朋友關係，竟為滿足性慾，以藥劑並利用被害人酒醉不能且不知抗拒之狀態，強制性交，造成被害人身心嚴重受創，曹男犯後又飾詞否認犯罪，高院因此重判有期徒刑7年4月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。