論文門案彭文正輸了還告法官求償200萬　敗訴確定

▲彭文正向法官求償200萬元，敗訴確定。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭通緝的政論節目主持人彭文正，對蔡英文總統的博士論文提出確認之訴。但案件經由台北地方法院法官張詠惠審理後，駁回彭文正的請求。彭文正不滿張法官的裁判，竟向法官求償200萬元，一二審均敗訴，全案再上訴，最高法院23日駁回彭文正的上訴，敗訴確定。

彭文正對蔡英文的學位、論文窮追猛打，打從蔡英文上任以來，彭文正就不斷質疑其真實性。他在2019年10月間，與旅美學者林環牆在倫敦召開國際記者會，質疑蔡英文在英國倫敦政經學院（LSE）的論文、博士學位的真實性，也要求英國政經學院回答蔡英文學歷的相關問題。此外，彭文正也在台灣提出民事訴訟，要求確認蔡英文的論文、博士學位不存在。

確認論文真實性的訴訟，一審由台北地方法院法官張詠惠獨任審理，張詠惠以欠缺確認利益為由，程序上駁回彭文正之訴。彭文正上訴二審，高院二審雖廢棄原判發回更審，但更審又抽中張詠惠審理。張詠惠更審再度駁回彭文正的請求，全案因此確定。

但彭文正認為張詠惠駁回他的訴訟，致使關心本案之社會大眾產生彭文正及委任律師法律素養不佳之負面社會評價，侵害自己的訴訟權、名譽權。因此向張詠惠求償200萬元。一二審法院審理後，均認為張詠惠對本案僅為程序審理，未經實質審理，並未影響到彭文正等人的名譽權，予以駁回。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，彭文正敗訴確定。