　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生X馨生年貨大街台中熱鬧登場　破紀錄140攤幫助更多人

▲▼第二屆「更生X馨生年貨大街」，法務部長蔡清祥、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第二屆「更生X馨生年貨大街」在台中交六廣場舉行。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年第二屆「更生X馨生年貨大街」20日在台中市「交六廣場」舉行。由於去年第一屆年貨大街大獲好評，這次臺灣更生保護會以及犯罪被害人保護協會更擴大舉行，共有超過140攤商家到場，現場買氣滾滾，幫助更多馨生人與更生人。

活動開場由榮譽觀護人協進會聯合會帶來的醒獅團為年貨大街熱鬧開張，討個好彩頭；行政院政務委員林萬億、法務部部長蔡清祥、法務部督導參事林嚞慧、最高檢察署檢察總長邢泰釗、各地高分檢及地檢署檢察長、臺中市政府法制局局長李善植、大肚山產業創新基金會董事長施茂林、台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑等政府部門、各界企業領袖菁英也一起參與本次盛會，以行動力、購買力表示支持。

此外，還有賓士車友會邀集超過50台賓士車，為更生朋友及馨生朋友打氣加油，該會不僅贊助摸彩品最大獎，更以實質行動採購年貨商品，用生命影響生命，用行動支持更生人的努力與成長。

林萬億在致詞時，感謝法務部對更生人、馨生人的努力，提供非常多的機會讓他們有一技之長，找師傅教功夫、找資源幫創業，今天有這麼多的成果，一一呈現在大家面前，也感謝消費者及各通路讓優質的產品可以展現在大家面前，社會安全網網網相連，呼籲各位踴躍消費採購，幫這些朋友重新在社會站起來。

▲▼第二屆「更生X馨生年貨大街」，法務部長蔡清祥、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲第二屆「更生X馨生年貨大街」，法務部長蔡清祥致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

蔡清祥致詞時表示，很高興看到更生人與馨生人滿臉笑容，產品越來越優良，獲得消費者的喜愛，每個人的生活越來越平順。感謝更保、犯保與榮觀的一路相伴與支持。也感謝台中地區熱心企業界朋友共襄盛舉，尤其是更生保護會臺中分會主委廖學從出錢出力、整頓場地，讓今年的攤位更加多元，數量也高達140幾攤，感謝大家熱心參與。這裡每個攤位背後都有屬於自己的故事，都是非常勵志、非常溫馨的，有大家的支持，相信他們的未來會更好。

臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，極力促成本次活動，讓更生、馨生商家透過年貨大街與民眾互動，讓民眾可以一次遍吃全省各地優質更生商品及馨生商品，創建更生、馨生朋友及社區共融的景象。張斗輝表示，更生保護會協助更生人復歸，每年平均輔導就業大約1,800人，有穩定的就業，就會有穩定的家庭，讓更生人復歸的路上更有信心。

▼第二屆「更生X馨生年貨大街」，台高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼第二屆「更生X馨生年貨大街」，法務部長蔡清祥、高檢署檢察長張斗輝。（圖／臺灣更生保護會提供）

ET快訊
快訊／玖壹壹洋蔥拋喜訊　將與9年女友登記結婚
快訊／傅崐萁發聲了！拋5點聲明回應民眾黨
菲律賓五星飯店1千搞定！他怒「國旅把台人當豬宰」反遭轟
全台變冰凍番薯！寒流趕路中「36小時劇烈降溫」　入冬最冷探5
快訊／林書豪2024年PLG首戰　上半場殺紅眼狂轟30分
麥當勞雙屍案關鍵瞬間曝光！　家暴男冷靜敲車窗「再上車殺妻」
學測搞烏龍！結束鈴提前響起「考生痛哭」　大考中心回應了
學測高雄左營高中考場「提前1分鐘鈴響」　家長傻眼學生爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更生X馨生年貨大街台中熱鬧登場　破紀錄140攤幫助更多人

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

更生X馨生年貨大街台中熱鬧登場　破紀錄140攤幫助更多人

攻城獅「巧虎」助陣上演大逆襲　商品爆賣戰績業績2得意

快訊／玖壹壹洋蔥宣布喜訊　要與９年女友登記結婚

表弟台籃首戰完美奪勝　賽後點名盛讚超級新秀高錦瑋

傅崐萁回應民眾黨團4承諾　拋5點：建立正副院長違反議事中立罰則

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

「和屋主底價差很多！」房仲下秒又問一句　內行恭喜：準備成交了

龍年必踩景點「吃貨恐龍」現身華山！珍奶雷龍、紅莓馬卡龍超萌

人妻與前夫、現任同居！仨人相處10年　「真實原因」超催淚

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

加薩「每10分鐘就有1人出生」　開戰以來2萬嬰兒被迫活在地獄

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

法律熱門新聞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

第二屆更生X馨生年貨大街　台中登場

房仲疑偷情　女客安全帽沒戴好摔亡

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／網上公開判決書小心觸法

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法嗎

蘇南／大巨蛋偷蓋風波與爭議

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

給說法／身體隱私部位誰說了算

開車門致刑責　檢察官提醒注意

王碩志／打人巴掌犯了什麼罪

更多熱門

相關新聞

李鴻鈞前助理猥褻2女記者　判刑定讞

李鴻鈞前助理猥褻2女記者　判刑定讞

監察院副院長李鴻鈞前辦公室主任張書維，2019年2月間對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，卻因為「硬不起來」，只能強迫女記者口交。一審判刑7年，二審改判4年6月，案經上訴，最高法院將他猥褻2女部分定讞，另外性侵未遂部分發回，調查是否為刑度更重的性侵既遂。

名媛朱立安吸金案　重判10年定讞

名媛朱立安吸金案　重判10年定讞

朱學恒遭境管　扯「貴婦奈奈」遭駁確定

朱學恒遭境管　扯「貴婦奈奈」遭駁確定

割頸案法院限制訊息　司法院提少事法挺

割頸案法院限制訊息　司法院提少事法挺

國防部政戰局前上校貪污　判刑定讞

國防部政戰局前上校貪污　判刑定讞

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會高檢署蔡清祥法務部張斗輝

讀者迴響

熱門新聞

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

泰名媛上傳餵母奶影片！網目睹「血管凸出來」

快訊／恭喜洪詩生了！

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

人妻激戰車行老闆「套子掉最深處」！夫怒告

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面