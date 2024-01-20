更生X馨生年貨大街台中熱鬧登場　破紀錄140攤幫助更多人

▲第二屆「更生X馨生年貨大街」在台中交六廣場舉行。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年第二屆「更生X馨生年貨大街」20日在台中市「交六廣場」舉行。由於去年第一屆年貨大街大獲好評，這次臺灣更生保護會以及犯罪被害人保護協會更擴大舉行，共有超過140攤商家到場，現場買氣滾滾，幫助更多馨生人與更生人。

活動開場由榮譽觀護人協進會聯合會帶來的醒獅團為年貨大街熱鬧開張，討個好彩頭；行政院政務委員林萬億、法務部部長蔡清祥、法務部督導參事林嚞慧、最高檢察署檢察總長邢泰釗、各地高分檢及地檢署檢察長、臺中市政府法制局局長李善植、大肚山產業創新基金會董事長施茂林、台灣數位光訊科技集團董事長廖紫岑等政府部門、各界企業領袖菁英也一起參與本次盛會，以行動力、購買力表示支持。

此外，還有賓士車友會邀集超過50台賓士車，為更生朋友及馨生朋友打氣加油，該會不僅贊助摸彩品最大獎，更以實質行動採購年貨商品，用生命影響生命，用行動支持更生人的努力與成長。

林萬億在致詞時，感謝法務部對更生人、馨生人的努力，提供非常多的機會讓他們有一技之長，找師傅教功夫、找資源幫創業，今天有這麼多的成果，一一呈現在大家面前，也感謝消費者及各通路讓優質的產品可以展現在大家面前，社會安全網網網相連，呼籲各位踴躍消費採購，幫這些朋友重新在社會站起來。

▲第二屆「更生X馨生年貨大街」，法務部長蔡清祥致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）

蔡清祥致詞時表示，很高興看到更生人與馨生人滿臉笑容，產品越來越優良，獲得消費者的喜愛，每個人的生活越來越平順。感謝更保、犯保與榮觀的一路相伴與支持。也感謝台中地區熱心企業界朋友共襄盛舉，尤其是更生保護會臺中分會主委廖學從出錢出力、整頓場地，讓今年的攤位更加多元，數量也高達140幾攤，感謝大家熱心參與。這裡每個攤位背後都有屬於自己的故事，都是非常勵志、非常溫馨的，有大家的支持，相信他們的未來會更好。

臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，極力促成本次活動，讓更生、馨生商家透過年貨大街與民眾互動，讓民眾可以一次遍吃全省各地優質更生商品及馨生商品，創建更生、馨生朋友及社區共融的景象。張斗輝表示，更生保護會協助更生人復歸，每年平均輔導就業大約1,800人，有穩定的就業，就會有穩定的家庭，讓更生人復歸的路上更有信心。

▼第二屆「更生X馨生年貨大街」，台高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）