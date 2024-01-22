雙刀斷氣管動脈！恐怖情人求復合不成殺害單親媽重判定讞

▲男子求復合不成，持剪刀、水果刀殺害單親媽媽。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中市男子全志廷，因與廖姓單親媽媽相戀而同居，但2人感情轉淡後分手，全男仍苦戀廖女，企望復合。2022年5月間，全男趁著為廖女慶生再請求復合，仍遭拒絕。全男情緒失控，攻擊廖女後，持剪刀、水果刀切斷廖女頸部氣管、動脈，廖女當場死亡。一審將全男判處無期徒刑，二審認定他頗有悔意，改判有期徒刑21年；全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

判決指出，全男與廖女透過網路交友APP認識，進而交往成為男女朋友，雙方因熱戀而進入蜜月期，全男從桃園市搬遷至臺中市工作，並與廖女同居在廖女租屋處。而後廖女對全男感情轉淡，雙方分手後，全男即搬遷至廖女租屋處3樓，但2人仍保有聯絡。全男希望復合，對廖女仍關懷備至；此外全男也懷疑廖女另有新歡，心生忌妒不甘，再加上屢屢求歡不成，於是萌生殺人犯意，並預先購買殺人刀具。

案發於2022年5月間，全男趁著為廖女慶生時，提出復合之要求，但遭廖女拒絕，2人發生激烈爭吵。全男先徒手猛力推拉廖女頭部撞擊浴室牆面及地板，另以雙手用力掐住廖女之頸部。廖女暈厥窒息失去意識，全男再持剪刀、水果刀割開廖女頸部，切斷氣管及兩側頸總動脈，廖女大量失血休克而當場死亡。

全男犯案後自知鑄下大錯，第二天一早先帶著廖女的兒子到超商購買食物進食，而後再帶著孩子到警局自首殺人，全案因此爆發。一審法院認定全男手段兇殘，但尚未泯滅人性，因此將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審後，台中高分院二審認定全男犯案手段兇殘，但考量他出生於高風險家庭，缺乏父親之關愛，母親又長期住院，無法陪伴，於成長過程中亦少與家人親近，缺少親人支持系統；此外他犯案後仍先帶廖女兒子進食後才自首，台中高分院認為他仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處。再加上全男始終坦承犯罪，二審法院認為他並非毫無悔悟之心，應非完全無矯治、教化可能，惡性未達應最長期監禁之程度，最後改判他有期徒刑21年、褫奪公權10年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。