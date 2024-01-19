監察院副院長李鴻鈞前助理張書維　性侵猥褻2女記者定讞將入監

▲李鴻鈞前助理竟猥褻女記者，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

監察院副院長李鴻鈞在擔任立委時的前辦公室主任張書維，2019年2月間的春酒宴後，竟分別對2名電視台女記者揉胸、上汽車旅館企圖性侵，卻因為「硬不起來」，只能強迫女記者口交。一審判刑7年，二審改判4年6月。案經上訴，最高法院將他猥褻2女、分別遭判刑1年4月部分定讞；另外性侵未遂部分撤銷發回，調查是否為刑度更重的性侵既遂。

判決指出，張書維在2019年2月22日中午與電視台女記者小玲、小曼（均為化名）春酒聚會後，下午續攤前往KTV唱歌。張男卻趁進到包廂友人還沒來前伸出狼爪，跟小玲合唱時伸出手摟肩，還順勢抓捏胸部，起初小玲以為他只是不小心而將他的手撥開，沒想到張男更肆無忌憚，持續亂摸。小玲當場氣得當時將張男推開，但張男不在意，撩起小玲短裙撫摸大腿及臀部。

張男再將鹹豬手伸向小曼，隔著襯衫撫摸她的胸部，小曼受到驚嚇不斷將身體內縮以示拒絕，但張男持續進逼。由於張男的朋友有事無法出席，小玲以隔日有行程為理由先行離席，徒留小曼，小曼趕緊叫車要將張男送回中和辦公室，但張男在計程車上卻突然要求開到汽車旅館內，2人在計程車內大吵，最後張男保證進摩鐵後就讓小曼離開，小曼才不再堅持。

沒想到進入摩鐵後，小曼尿急先進廁所，一出門後竟發被張男強壓在床上，強扯衣領後親吻胸部，身上的衣物、內褲也被大力扯下，小曼嚇得大聲哭喊「不要，我生理期來你不要這樣」並不斷倒退躲避，但張男還是強逼口交，就在張男即將得逞之際，卻因硬不起來只能作罷，小曼倉皇逃離，全案因此爆發。

事發後李鴻鈞第一時間辭退張男，張男也公開道歉澄清，否認性侵，辯稱雙方情投意合，但一審法院不採信，認定張男逼迫口交得逞，依照1個「強制性交既遂罪」，與2個「強制猥褻罪」，判刑7年。上訴二審後，改認定性侵未遂，但2個強制猥褻仍有罪，改判刑4年6月。全案再上訴，最高法院19日將他猥褻2名女記者、各判刑1年4月刑度部分定讞；至於性侵未遂部分，最高法院認為有必要調查是否為性侵既遂，因此撤銷發回更審。