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「脆了嗎？」綠檢討年輕票流失　黨公職搶攻threads找回社群戰主場

▲▼賴清德在Threads上自嘲，獲得破3萬讚、千則留言，總統蔡英文也來留言。（圖／翻攝自賴清德Threads）

▲賴清德在Threads上自嘲，獲得破3萬讚、千則留言，總統蔡英文也來留言。（圖／翻攝自賴清德Threads）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選結果顯示，藍綠兩大黨大量流失青年票，「年輕人在想什麼？」成為大選檢討顯學，綠營選後也加強社群平台的經營，不少黨公職近期開通「threads」平台帳號，和年輕支持者接觸、溝通，其中連任失利的桃園立委鄭運鵬主打帥兒「德德」的爸爸，截稿前已獲近18萬追蹤、而在政論節目中以冷面笑匠聞名的林俊憲、享有全國知名度的王世堅也紛紛進駐，搶攻年輕選票佈局未來。

Threads是臉書旗下社群平台，自instagram延伸出一個以文字為主的社群平台，並與instagram連動，用戶可在平台上發布短影片、照片及文字，去年推出後曾引起一陣風潮，跨黨派不少政治人物也立刻進駐，包含民進黨總統當選人賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫等，但後續因平台使用體驗普通、且難以跟X（推特）及instagram做出區隔沉寂一段時間。

而去年大選期間，幾個年輕人愛用社群平台臉書、instagram、PTT、巴哈姆特及Dcard都熱衷討論選情及政事，但輿論對綠營較為逆風，就有不少綠營支持者跑到較為冷清的Threads抒發己見，意外在平台形成政治議題討論風氣，甚至民眾黨發言人都抱怨該平台「太綠」，民眾黨臉書跟群組也曾發起動員帳號到該平台「打仗」。

選後，綠營黨內檢討也提到社群平台應「多角化經營」，不能只有FB和IG，不少黨公職將眼光放到全球有1.6億多用戶、且多為年輕族群的Threads，從議員鄉代至副總統都紛紛註冊帳號，希望和年輕族群互動、溝通。

桃園立委鄭運鵬此次雖連任失利，但因兒子「德德」帥氣外表再次爆紅，而他長年鑽研動畫、模型領域，且擅於跟年輕族群打交道，也讓他創辦Threads短短幾天就獲得近18萬追蹤數；而台南立委林俊憲常常在政論節目一本正經「講笑話」、詼諧談政治的風格也受到不少支持者喜愛；以及綠營聲量天王王世堅，幾人都在短時間內獲大量支持者追蹤。

不少黨公職也在平台上詢問大選期間及執政可改進之處，試圖和年輕族群拉進距離；也有許多支持者「恨鐵不成鋼」，直言批評選戰策略可議之處、發文內容過於死板等；相較臉書、instagram發圖卡的「佈達式」宣傳，Threads的平台屬性及使用方式，更符合民進黨選後檢討急需的「與年輕支持者對話」。

然而，Threads是崛起不到半年的平台，先插旗者先贏，民進黨顯然已比各陣營領先一步，而柯文哲搶攻抖音短影片市場、藍營苦心經營基層社團及line群組，藍綠白三陣營比創意也比話題，綠營是否能找回社群戰主場，並將這股熱潮延續到2026甚至2028大選，仍有待觀察。

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