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台灣民意基金會：51.9％對賴清德有信心　27.3%憂加速武力犯台

▲▼台灣民意基金會。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（23）公布本月民調報告，結果顯示，台灣選民中，5成2對總統當選人賴清德領導國家的能力有信心，3成8沒信心；另針對「賴蕭配」當選會加速中共武力犯台的民意反應，6成9選民表示不擔心，僅2成7表示擔心。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這展現了台灣選民有成熟的民主素養。

根據民調結果，當被詢問：「一般說來，您對總統當選人賴清德『領導國家的能力』，有沒有信心？」結果發現：21％非常有信心，30.9％還算有信心，19.5％不太有信心，18.7％一點也沒有信心，7.3％沒意見，2.7％不知道。游盈隆指出，台灣選民對新總統賴清德領導國家的能力是肯定的，儘管他只是以4成選票當選總統，但選後超過5成台灣選民對他國家領導能力有信心，也展現台灣選民有成熟的民主素養。

當被詢問：「這次總統選舉，民進黨賴清德／蕭美琴（賴蕭配）贏，一般說來，您會不會擔心中共因此提前武力犯台？」結果發現：9.8％非常擔心，17.5％還算擔心，37.3％不太擔心，31.7％一點也不擔心，1.9％沒意見，1.7％不知道、拒答。

游盈隆直指，民調結果顯示，絕大多數台灣選民並不擔心中共提前武力犯台，即使總統當選人賴清德有台獨色彩，由此可見，選舉過程中國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康及其他藍營人士大力批評賴清德台獨立場鮮明，必將引來戰爭的立論，並沒發揮多少作用，所謂「民進黨執政帶來戰爭，國民黨執政帶來和平」的說法也像是空包彈，完全缺乏說服力，賴蕭配贏了，高達近7成選民並不憂慮中共因此加速武力犯台，就是最好的證明。

此外，當被詢問「賴清德堅決反對習近平的『九二共識和一國兩制』。您是否支持他這個政策立場？」結果發現：28.4％非常支持，25.1％還算支持，19.5％不太支持，14.1％一點也不支持，8.4％沒意見，4.6％不知道、拒答。游盈隆分析，賴清德強硬反對習近平「九二共識和一國兩制」是有雄厚民意基礎的，台灣人喜歡看見國家領導人對中共態度強硬，尤其在攸關國家主權與安全問題上，這就是「辣台妹效應」，屢試不爽。

另對前總統馬英九最近接受外媒《德國之聲》訪問，談到「就兩岸關係而言，必須相信習近平」的說法，民調結果顯示：4.3％非常同意，8.2％還算同意，28.8％不太同意，46.2％一點也不同意，7.2％沒意見，5.3％不知道、拒答。游盈隆說明，關於兩岸事務，台灣選民普遍不相信中國國家主席習近平，且貴為前總統的馬英九的言論不見得有說服力，這對侯陣營總統選情的負面衝擊在所難免。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年1月15日至17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-framerandomsampling)，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1083人，市話759人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

▲▼台灣民意基金會。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會。（圖／台灣民意基金會提供）

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