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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德高雄謝票　讚陳其邁運籌帷幄「八仙過海」

▲▼民進黨主席暨總統當選人賴清德今（22）日展開謝票行程。（圖／民進黨提供）

▲賴清德今天展開謝票行程。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德今（22）展開謝票行程，首站高雄接連前往左營元帝廟、覆鼎金保安宮、鳳山雙慈殿參香祈福。賴清德表示，台灣未來4年一定會面對更多挑戰，但是「世界的挑戰就是台灣的機會」，期盼大家未來4年繼續支持，因為大家都是台灣隊，一起為國家繼續努力。

賴清德今天在高雄市長陳其邁、前內政部長余政憲、立委李昆澤、劉世芳、許智傑、立委當選人李柏毅、議長康裕成、副議長曾俊傑、高雄市黨部主委許智善及地方黨公職的陪同下參香，並與廟方幹部及地方人士合影留念。

賴清德表示，感謝高雄鄉親的支持，也要感謝陳其邁市長運籌帷幄，加上市議員團結支持，讓他在高雄拿下高票、民進黨立委八仙過海，未來他將和立委共同合作，要讓國家更強、人民更富裕，要朝國強民富的方向走。

賴清德表示，國強的部分，要繼續強化國防力量，除了保護自己，另一方面要向國際社會宣示守護台灣的決心，並且跟民主陣營站在一起，大家有伴這樣會更有力量；至於民富，「民以食為天」，會好好發展經濟，不只要支持大型企業，更會照顧中小企業，因為中小企業提供全國超過80%到90%的工作機會，對台灣的貢獻非常重要，所以他會協助中小企業轉型升級，讓他們更有競爭力。

賴清德也提到，未來他也會與立法院的立委們做好幾項工作，包括守護台灣的民主體制、拚經濟發展，也會與高雄市8席立委一起幫忙陳其邁市長，建設高雄市，帶動南台灣的發展。賴清德指出，因為台積電即將進駐高雄，將會帶動其他公司來高雄投資，不僅帶來了工作機會，也增加稅金收入，帶動整體發展。

賴清德強調，政府也一定會傾聽、滿足年輕人的需求，和年輕人站在一起，讓他們有機會實現理想，此外，政府團隊也會結合社會的力量，照顧弱勢，這才是一個偉大的國家，台灣未來4年一定會面對更多挑戰，但是「世界的挑戰就是台灣的機會」，期盼大家未來4年繼續支持，因為大家都是台灣隊，一起為國家繼續努力。

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