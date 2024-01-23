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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德3點勉勵新科立委　回顧昔「從沒在應酬」連卡拉OK也不去

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德（中）今天上午出席民進黨團新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新國會即將在2月1日開議，民進黨總統當選人賴清德今（23）以黨主席身份，前往立法院參與「新科立委共識營」。由於賴清德過去擔任立委期間，也擔任多屆黨團幹事長，他會中特別提出3點勉勵與會者說，首先，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民之間的橋樑；此外，應不忘初衷，專業問政，落實理想；最後，要與黨團共同合作，推動國家發展目標。

賴清德今天上午前往立法院，他在閉門會議發表談話說，回到相當熟悉的立法院，他感到非常開心，恭喜與會者們進入國家最高民意機關，為國家、社會、人民做出貢獻，這份機會難得必須珍惜，不只是區域立委，不分區立委也是，這是大家非常努力的結果。

據轉述，賴清德特別向與會新科立委們提出3點勉勵說，首先，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民之間的橋樑，新科委員們不是「菜鳥」，要認為自己會帶給國家新的力量，不只代表民進黨，要如此自我期許，否則就枉費為了來到這裡，放下了這麼多。

其次，賴清德說，期許各位新科立委不忘初衷，專業問政，落實理想，這也是今天立法院共識營的目標，透過立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘的經驗分享，讓新科立委知道如何在國會務實問政、實踐理想。

最後，賴清德表示，勉勵新科立委們與黨團共同合作，推動國家發展目標，立法院是團隊工作的地方，推動國家發展工作並非一人能夠獨力完成，必然要靠所有新科委員與黨團共同合作，一起推動國家發展。

賴清德並分享當年成為新科立委的經驗說，他過去擔任醫生、軍中的醫官，一開始也不知道要做什麼，於是就跟著師傅、學長們學東西，不過他要說，這些不夠，必須多唸書、讓自己有更多專業，期間也會有很多人請自己幫忙、要請自己吃飯，這很花時間，其實他以前在立法院，從來沒有在應酬，下班了就回宿舍， 連唱卡啦OK都沒去。

據指出，賴清德今天以黨主席身分受邀前往立法院，聽取民進黨新科立委各方意見並致詞，但並未「下指導棋」或「操盤」，這是因為他即將在5月20日就任總統，因此在國會事務上保持中立態度，此行亦非針對「立法院龍頭改選」而來，而是向新科立委們分享經驗。

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

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