台灣民意基金會：47.3％樂見綠國會沒過半　59.4％認同聯合內閣

▲台灣民意基金會今天上午發表1月民調報告。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉落幕，台灣民意基金會今（23）公布本月民調報告，針對選舉結果民進黨「總統雖當選，國會沒過半」，有4成7選民表示基本上樂見，約3成3不樂見，2成沒意見、不知道、拒答，此外，對於籌組聯合內閣議題，近6成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，2成2不同意。

台灣民意基金會今天上午發表1月民調報告，主題是「2024台灣總統選民的抉擇及其影響」，這是基金會成立以來，第90次每月例行重大議題民調。

民調結果顯示，當被詢問「這次總統和立委選舉結果，民進黨『總統雖當選，國會沒過半』，請問，您是否樂見（歡喜見到）這樣的結果？」結果發現：15.3％非常樂見，32％還算樂見，23.4％不太樂見，9.1％一點也不樂見，17.8％沒意見，2.4％不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，多數台灣選民決定終結民進黨8年完全執政的意志是堅定的，有趣的是，投票支持賴蕭配的選民有40.05％，但不樂見民進黨失去完全執政地位的人只有32.5％，這意味連賴蕭配選民中也有不少人對民進黨不再完全執政持樂觀其成或漠不關心的態度，暗示總統蔡英文8年完全執政諸多缺失，確實引起可觀民眾強烈反彈，尤其是內政、經濟與執政風格方面。

此外，當被詢問「這次立委選舉，民進黨、國民黨、民眾黨都沒過半。有人說：『在國會三黨不過半的情況下，為求政局穩定，就應該籌組聯合內閣』，請問，您同不同意？」結果發現：17.5％非常同意，41.9％還算同意，15.6％不太同意，6％一點也不同意，12.8％沒意見，6.2％不知道、拒答。

游盈隆指出，最新民意顯示，台灣選民中，近6成同意在國會三黨不過半情況下應籌組聯合內閣，以求政局穩定，2成2不同意，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，絕大多數國人期盼選後政局穩定，跨政黨聯合內閣是必要的安排。

另對於台灣總統選民的投票抉擇，38.8％選擇「賴清德蕭美琴」，27.2％選擇「侯友宜趙少康」，23.7％選擇「柯文哲吳欣盈」，10.3％其他、不知道、拒答。游盈隆說明，這項發現與總統大選結果相比，與賴蕭配相差1.25％，與侯趙配相差6.29％，與柯吳配相差2.7個百分點；整體來講，除侯趙配差距稍大之外，基本上是接近選舉結果的。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年1月15日至17日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-framerandomsampling)，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1083人，市話759人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。