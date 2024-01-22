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低溫「黃燈」警示　宜蘭縣政府：各機關可自行決定停班課

▲▼今年入冬以來最強一波寒流來襲，西門町街頭遊民也裹上厚重棉被來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲低溫來襲，宜蘭各機關可自行決定停班課。（圖／記者湯興漢攝）

記者游芳男／宜蘭報導

入冬以來最強寒流來襲，依據中央氣象署低溫特報，宜蘭縣亮起黃燈警示，宜縣府啟動低溫關懷，提醒民眾做好保暖工作、使用電氣時應注意通風，另各機關可依實際情形發布停班停課，也請農漁畜友提前做好防寒準備，減少農作物的災害損失。

宜縣府表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條，各機關學校如因寒害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停班停課。教育處表示，會提醒所轄學校進行防寒整備，視實際情形調整上班上課模式。

針對低溫特報，社會處已攜手鄉鎮公所啟動街頭訪視關懷，提供街頭朋友低溫資訊，勸其接受短期安置。目前，縣府共設置3處臨時避寒服務據點，包含：人安基金會羅東街友平安站、親水園養護之家和私立竹林養護院，倘有意願接受臨時避寒安置的街友，民眾可通報轉介至安置處所，讓街友有禦寒歇息的地方。

另衛生及勞工單位提醒，民眾外出或從事戶外活動，請穿著禦寒衣物，注意頭頸部和四肢末端的保暖，如出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，請立即就醫；同時，為避免寒流期間勞工因低溫引發前述心血管疾病等職災，請雇主及相關工作者依據職安署「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」規定辦理，如未採取低氣溫環境作業的安全衛生及應變措施，致勞工罹災者，將依法查處究辦。

而消防局呼籲，民眾使用瓦斯應注意通風，勿因天氣寒冷將門窗緊閉，以防一氧化碳中毒；而民眾使用電暖器保暖時，切勿放置可燃物品於電暖器上或旁邊及避免長時間使用，以免發生火災，確保自身及家人安全。農業處也請農漁畜友做好防寒準備，包含種植水稻秧苗、蔬菜、果樹等農友與從事養殖漁業的漁友，提早設置防風設施；畜禽類業加強畜禽及幼畜禽的保溫及管理，以避免損失。

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