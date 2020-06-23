地方可正名為「頭城釣魚台」？　宜蘭縣府：收到內政部回文再研議

▲自行即可正名為「頭城釣魚台」？宜縣府秘書長林茂盛回應，需等收到內政部回文後，再辦理相關後續事宜。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府即可將釣魚台正名為「頭城釣魚台」？23日內政部長徐國勇曾表示，地名變更屬地方權責，地方無需中央「核准」，中央政府只是「核備」。針對此事，宜縣府秘書長林茂盛回應，需等收到內政部回文後，再辦理相關後續事宜。

有關22日宜縣府函文中央建議將釣魚台正名為「頭城釣魚台」一事，報載23日上午出席「消防署119報案APP及防災個人化網站正式啟用」宣傳記者會的內政部長徐國勇表示，有關地名改變，必須依照地名管理辦法，如《標準地名審議及地名管理辦法》，地方政府必須清查、公告，最後到中央政府，而中央政府並非「核准」，只是「核備」。而且這不是中央政府准不准，只要地方依照相關法令報到中央，中央也會依法辦理。

宜縣府秘書長林茂盛23日下午表示，獲悉內政部長徐國勇對於縣府報中央建議將釣魚台正名為「頭城釣魚台」公文一事，因是用公文請示內政部，對部長的發言，縣府當然是尊重，不過縣府立場還是要等收到內政部回文之後，再依據回文內容，再來辦理相關後續事宜。

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