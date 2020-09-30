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趁疫情搞定羅東夜市攤商污水接管　宜縣府獲「奧斯卡級」金擘獎

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▲▼宜縣府「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」獲財政部「民間參與公共建設金擘獎」。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜縣府「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」獲財政部「民間參與公共建設金擘獎」。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」，獲財政部第18屆「民間參與公共建設金擘獎」，竟與新冠肺炎疫情有關！因疫情期間生意清淡，才能完成羅東夜市攤商污水接管的創舉，這是獲獎的關鍵因素之一，也讓羅東夜市的衛生環境大大改善。適逢中秋連假期間，宜縣府歡迎大家到宜蘭觀光。

▲▼宜縣府「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」獲財政部「民間參與公共建設金擘獎」。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭水資處長李岳儒表示，行政院於2005年7月核定「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」，總計畫經費約145億元，縣府僅花5個月的時間就完成上網公告招商、評選及簽訂契約，契約時間長達35年，成為全國第1件正式以促參方式辦理的污水下水道系統。

工程在2005年12月簽約後，歷經14年縣府團隊齊心合作興建營運，克服地質複雜、地下水豐沛及地底管線眾多等施工障礙，同時召開上千場用戶接管說明會積極與民眾溝通，最終完成羅東水資源回收中心2期擴建、污水下水道分支管網11萬4,844公尺，及完成羅東地區用戶接管2萬8,837戶，提升全縣用戶接管普及率16.8%。

但全年無休、特色美食眾多，遊客必訪景點的羅東觀光夜市，因人潮川流不息商機龐大，諸多因素導致多年無法取得共識，至2019年底仍未完成污水下水道接管工程。

▲▼羅東夜市攤商污水接管創舉，是宜縣府獲「促參界奧斯卡」金擘獎功臣之一。（圖／記者游芳男翻攝，下同）
▲▼羅東夜市攤商污水接管創舉，是宜縣府獲「促參界奧斯卡」金擘獎功臣之一。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東夜市攤商污水接管創舉，是宜縣府獲「促參界奧斯卡」金擘獎功臣之一。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

新冠肺炎爆發後，宜縣府把握新冠肺炎疫情期間與各界達成共識，整合羅東中山公園民權路與公園路兩側共計49間美食攤商，同時還將公園內的鎮立兒童圖書館、老人會及土地公廟廁所一併辦理污水接管，是國內唯一完成夜市攤商接管的污水促參系統。

「宜蘭縣羅東地區污水下水道興建營運移轉計畫」更多次獲得營建署營運績效評鑑優等，是國內污水下水道系統爭相仿效的典範，也因此讓縣府從參賽的34個優秀團隊脫穎而出，獲得評審一致肯定。縣政府9月29日接獲財政部公函通知，榮獲機關團隊優等獎。

宜縣府指出，污水下水道系統雖是看不見的隱形工程，卻是環境保護及城市現代化的重要指標，感謝污水下水道界無名英雄們的奉獻，宜縣府將以現有成果為基礎，持續努力推動污水下水道建設，提供優質的公共建設服務，創造宜蘭基礎建設好生活。

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