用餐有隔板進出自動體溫感測　宜縣加碼677萬校園防疫

▲宜縣加碼677萬買進出自動體溫感測儀、隔板、快篩試劑等，以守護親師生。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府積極爭取中央補助校園防疫經費460萬4,700元，充實用餐隔板、自動感應體溫檢測機、快篩試劑、備用口罩及消毒酒精等校園防疫物資，並加碼補助經費216萬6,200元，總677萬900元，幫助學校落實防疫工作。宜蘭縣長林姿妙表示，9月1日開學在即，縣府加碼補助經費，並請各校添購自動感應體溫檢測機，以提升各班級量測體溫的效率，讓師生更健康，讓校園更安全。

宜縣府表示，宜縣幼兒園、國中小、高中的教職員工接種新冠肺炎公費疫苗的接種率有92.7%。在開學前防疫整備工作部分，包含了：學校擬定校園防疫計畫並落實執行、召開防疫小組會議、盤點及整備防疫物資，在開學前1週內，將完成校園環境清潔消毒（上課空間、空調設備）及調整門禁措施。

而環境清消包含每日定期針對教室、盥洗等常用空間清消，視使用情形，增加頻率2-3次，以及交通車（幼童專用車）造冊固定座位，於每批學生上車前、下車後清消。學校各場域及用餐環境保持通風，開冷氣時對角處各開一扇窗，每扇至少15公分。

學校的餐飲防疫措施，飲水機定期清消，僅供裝水禁止以口就飲、用餐期間，應維持用餐環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐、禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒、廚務人員佩帶個人專用帽子、口罩等防護具、配膳人員固定，配膳過程不說話。

此外，學校教學活動將採固定座位、固定成員，落實點名，社團及課後照顧等跑班方式亦同。實驗、實習實作課程，採固定分組。在學校廚用餐及飲水外應全程佩帶口罩，若無法佩戴口罩如音樂課程吹奏樂器，或無法避免肢體碰觸(撞)之體育課程，建議暫緩執行或調整 、於進行體育課程時，請授課老師評估運動強度並留意學生身體狀況，適時調整課程內容、設備器材避免共用或輪替前清消。

有關辦理大型集會活動，如開學典禮、週會或迎新等大型集會活動，原則線上辦理，若採實體辦理，超過室內80人、室外300人時，須提報防疫計畫。學校在學生在校期間，亦會主動關心學生健康狀況及落實通報作業、家長及訪客非必要，原則不入校（園）。

校園開放規定以學生不在校為原則，並於整體防疫措施規範下，適度開放學校戶外操場。另，設置於學校內之社區大學：依「社區大學因應COVID-19防疫管理指引」辦理、樂齡中心：依「樂齡學習中心因應COVID-19開課防疫管理指引」辦理、其餘校園區域適度開放依「宜蘭縣及所屬學校室內外運動場館、游泳池及校園場地設施適度放寬防疫管制原則」辦理 。

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