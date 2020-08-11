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宜蘭縣重啟口罩令　即日起縣府員工、民眾洽公須戴口罩

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▲全球疫情持續升溫！防疫上緊發條，即日起宜縣府員工上班民眾洽公須戴口罩。（示意圖／記者游芳男攝）

▲全球疫情持續升溫！防疫上緊發條，即日起宜縣府員工上班民眾洽公須戴口罩。（示意圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近日來全球疫情持續升溫，確診個案已突破2,000萬人；而國內境外移入個案也持續增加。為配合中央流行疫情指揮中心防疫作為，11日宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起要求各一、二級機關工作人員上班時需配戴口罩，並落實實名（聯）制。而民眾進入縣府機關洽公亦請務必戴口罩，出入賣場等八大類場所也必須佩戴口罩。

宜縣府重啟口罩令，宜蘭衛生局表示，八大類場所及場合包括醫療院所等人口密集機構、大眾運輸場站（及無法保持社交距離之車廂）、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂或展演競賽場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）及大型活動等。縣府也要求各局處協助加強宣導管理民眾進入該類場所務必配合戴口罩，並落實實名制等措施。

目前口罩供應量足夠國內使用，請民眾不用擔心，亦不必過度囤貨。若有需求可多加利用「口罩實名制」方式購買，也可運用各種通路購買口罩，包含超商、美妝店、超市及網購平台等。

宜蘭衛生局指出，雖然國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情自6月份開始趨緩，但為配合疫情防治，宜蘭縣政府也持續提醒民眾，務必落實防疫新生活運動之各項規定---配戴口罩、勤洗手、並實施實名（聯）制。相關防疫資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001-922)、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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