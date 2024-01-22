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主管打LINE「狂響20分鐘不掛」　妹子1步驟才停：手機壞了嗎

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲主管打LINE電話，響了近20分鐘沒停。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

休假時，最怕接到公司或主管同事電話！一名妹子傻眼表示，19日請假沒去公司，忽然LINE跳出主管的電話，當下原PO索性不接，殊不知過了近20分鐘，LINE通話繼續響不停，最後重新開機才停止，「是我的手機壞掉了嗎？」文章引發網友熱議「主管也太有毅力，等了20分鐘沒接才掛斷？」

一名女網友在Dcard表示，上周五請假在家，主管突然打LINE電話來，手機響了很久，原PO就是不想接，「想說放著給他響完，結果10分鐘過去了還在響」，讓原PO當下看傻不已。

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原PO記得沒錯的話，LINE未接電話不至於響這麼久，隨即重新開機才沒繼續響。事後，原PO點開主管的撥打時間，「嚇到...響了接近20分鐘耶！」對此，她好奇拋問，「是我的手機壞掉了嗎？LINE通話一般沒接雙方都沒主動掛掉，到底可以響多久？」

底下網友熱議，「不是...你主管也太有毅力，等了20分鐘沒接才掛斷？」「記得沒接超過1分多就會自動掛斷顯示無回應了，不太可能一次響超過3分鐘還一直響」、「我之前打給家人，對方沒接就自動掛斷了，就跟正常電話響的時間差不多」、「應該是你手機的問題，正常狀況下對方未接沒幾分鐘就會停了」、直接把LINE通話功能關起來」、「為什麼不斷網或開飛航」。

也有網友說，「我試過不接的話，還認真有數過會響15-16次吧 （之前無聊用家人手機數的），不接的話會自動掛斷，最後也會顯示未接，總之不可能一直持續響10分鐘」。

除了上述原PO使用的簡易自救「重新開機法」，過去用戶最常遇到的是，LINE沒響鈴「直接變未接」，有內行網友教學，先開啟LINE設定，依步驟點開「通話>整合iPhone通話功能關閉」，再將手機重開機，「開啟整合通話」就可恢復正常。

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