被鎖「機上廁所100分鐘」受困畫面曝光　男落地崩潰：撞得滿身傷

▲男乘客被困在廁所中。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度香料航空(SpiceJet)一名男乘客16日搭乘航班時,被困在廁所長達100分鐘,他下機後控訴,航空人員雖然發現他受困,卻無法救出他,導致他在飛機著陸過程中四處碰撞受傷,精神受創,並對外公布他無助被困在廁所中的畫面。

這名37歲男乘客控訴,他16日搭乘孟買飛往邦加羅爾(Bengaluru)航班,使用機上廁所時發現門鎖突然壞掉,導致他受困在廁所中1個多小時,「當飛機降落在邦加羅爾時,我被扔在廁所中,身體受傷、頭暈,心靈也受到創傷,可是他們沒有給我任何醫療幫助」。

Spicejet loo locked-in video.

The DGCA cannot wash its hands off by imposing fines.

The Ministry of Civil Aviation is looking at bigger disaster at hand if such carelessness continues.

pic.twitter.com/ESBSErQeqa