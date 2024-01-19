兒子養了11年「長得愈來愈像小王」　男重測DNA才發現真相

▲男子被騙了11年才發現真相。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子兒子養了11年才發現，當年前女友背叛他在外面偷吃，還偽造小孩的DNA檢測結果，讓他誤把小王的兒子當成親生這麼多年，如今發現真相讓他非常崩潰，想採取法律手段懲罰前女友。

這名30歲男網友在國外論壇Reddit發文，「我當年18歲時，女朋友懷孕了，她向我坦承，在和我交往期間也有和別人睡，我當時和她說，沒有關係先生下來，之後我們一起去做親子鑑定」，沒想到後來女友拿造假的親子鑑定資料給他，讓他一直以為養的是他小孩。

▲男子決定重作親子鑑定。（圖／示意圖／達志影像）

男子雖然最後還是和女友分手，但他仍盡到做父親的責任，持續給予兒子愛與關懷，然而隨著時間過去發現兒子長得愈來愈像小王，讓他起了疑心，近來和兒子重做親子鑑定終於發現真相。

男子傷心表示，「當我發現兒子不是我親生的時，我感覺自己多年的人生被奪走」，他希望能尋求法律途徑控告前女友，並撤銷自己在兒子出生證明上生父的身分，然而居住地州檢察官不接受他的案件，讓他非常灰心。

男子的故事引發網友同情，有網友建議他，「不如試試看改走民事訴訟」。也有網友勸他，「不管你最後採取了什麼法律方式，都很難在不傷害男童的情況下達到目的」、「小孩是事件中最可憐的人」。