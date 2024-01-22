逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」！　麥當勞回應了

▲網友發起麥當勞滿福堡、薯餅24小時都要賣等2大請願活動。（圖／記者許力方攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞早餐系列擁有超高人氣，不過因有販售時段限制，讓不少網友時常敲碗「希望全天候通應」，近日更有網友於臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」等2大請願活動，短短幾天吸引超過4萬人響應。對此，業者也作出最新回應。

▲網友發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」活動，短短幾天超過2萬人響應。（圖／翻攝自Facebook）

有網友在臉書發起「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」、「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」2大請願活動，雖是趣味性質活動，但短短幾天就吸引超過4萬人瘋喊有興趣，不少人留言直呼「早餐系列應該24小時都賣，火腿蛋堡是絕配」、「24小時都賣的滿福堡才是好的滿福堡」、「薯餅也要跟上」、「薯餅也是」，討論超熱烈。

對此，業者表示：「麥當勞感謝顧客對早餐產品滿福堡及薯餅的支持，惟為兼顧廚房生產效能，目前全天候分時段供應不同的產品；將持續觀察消費者喜好與市場趨勢，希望提供優質且更多元的產品選擇，歡迎顧客繼續支持。」