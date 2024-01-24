今天揪同事衝了！　速食店「免費送堡」限時3天搶吃

▲速食店連3天免費送堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

尾牙幫加菜了！人氣速食品牌「漢堡王」祭出限時3天「送堡」活動，即日起只要購買指定套餐就送「花生培根脆雞堡」1顆，並開放門市、官網預訂通通可享優惠，且買愈多送愈多，趕緊揪同事一起開吃。

▲只要購買安格斯系列套餐任1套就可多吃花生培根脆雞堡1顆。

漢堡王即日起至1月26日連3天大放送「花生培根脆雞堡」，期間只要於門市購買「安格斯系列套餐」任1套，指定套餐包括勁濃安格斯牛肉堡套餐／安格斯厚切牛肉堡套餐／花生安格斯牛肉堡套餐，套餐附餐為小份薯條與中杯可樂，就可免費多吃花生培根脆雞堡1顆，且活動可累贈，買愈多送愈多，官網則選定指定套餐輸入優惠碼「BKBONUS」同享脆雞堡免費吃優惠，各店數量有限、售完為止，提醒兒童樂園、機場及科技廠內店不適用此活動。

▲麥當勞於APP祭出5大優惠券。

另，麥當勞即日起至1月28日也於全球版APP祭出「5大優惠券」，包括「買超值全餐享5元漢堡加購價」、「勁辣雞腿堡現折10元」、「49元午茶優惠組（蘋果派+蛋捲冰淇淋）」、「79元精選優惠組（麥香雞+小杯玉米湯）」及「單筆消費滿200現折20元」等，把握機會吃一波。