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台中麥當勞雙屍案今解剖　前妻「身中10多刀」致命傷曝

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今日上午9時，檢察官偕同法醫對陳、戚進行解剖，死者家屬到場協助相驗程序。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場日前發生命案，1名戚姓男子疑因感情不睦，在賓士車內疑亂刀砍死陳姓前妻後自戕，陳女當場慘死，戚男送醫搶救不治。檢察官今（22）日率法醫進行解剖，初步認陳女上半身中10多刀，致命傷為左胸下方；戚男也有5、6刀的傷勢，致命傷則在頸部。詳細案發經過及死因，由檢方進一步釐清。

據查，台中第四警分局19日下午1時許接獲麥當勞員工報案，稱得來速停車場發生命案，警方到場發現賓士車內一對男女渾身是血，駕駛座的陳女（55歲）明顯死亡，副駕的戚男（67歲）尚有氣息，但送醫急救仍宣告不治。

▲▼台中雙屍命案太悲傷，台中警方表示，尊重小孩感受不再發布訊息，也呼籲外界不要再打擾他們。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲台中第四警分局19日下午1時許接獲麥當勞員工報案，稱得來速停車場發生命案。（圖／資料照）

警方在場警方查扣到1把疑似兇刀的水果刀，不排除是戚男殺害陳女再自戕；後經調閱相關監視器，發現陳女當天上午8時許將車開入停車場，隨後下車走向外面，戚男約8時30分左右，在附近等待陳女返回，至9時許陳女回到車內，戚男見狀立即上前敲打車窗，也坐進車內，至下午即傳出命案，檢警據此確認是戚男行兇。

▲▼台中雙屍命案太悲傷，台中警方表示，尊重小孩感受不再發布訊息，也呼籲外界不要再打擾他們。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲警方調閱相關監視器，發現戚男案發前在現場附近徘徊。（圖／資料照）

經了解，戚男與陳女原為夫妻，於今年1月9日辦妥離婚手續，2人育有3子，其中2子已經成年，老么則10多歲。

今日上午9時，檢察官偕同法醫對陳、戚進行解剖，死者家屬到場協助相驗程序。據悉，陳女傷勢多集中在上半身，遭砍10多刀，致命傷在左胸下方；戚男疑自戕5、6刀，胸部、手腕都有傷勢，致命傷則在頸部。詳細死因仍待檢方進一步釐清。

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