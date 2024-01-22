麥當勞雙屍案疑感情不睦釀殺機！他求歡遭拒竟出拳　留家暴紀錄

▲麥當勞雙屍案，戚男行兇動機疑為夫妻感情不睦。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場19日發生命案，1名戚姓男子疑在賓士車內亂刀砍死陳姓前妻後自戕，2人雙雙不治。2人原是夫妻，但於今年元月初辦妥離婚手續，據了解，戚男疑因感情不睦問題，種下殺機。

據悉，戚男（67歲）與陳女（55歲）結婚育有3子，其中2人已成年，老么10多歲，3子年齡差距大。去年（2023年）9月間，戚男求歡遭拒，竟憤而對陳女出拳相向，陳女則報警通報家暴，同年10月6日法院核發暫時保護案。

同年11月26日，戚男以要洗澡、有事找陳女為由，擅入陳女住處，陳女立即向派出所通報疑有騷擾行為，不過當時因未達違反保護令程度，經陳女備案後未提告。

2人在今年1月9日辦理離婚，不過陳女臉書首頁仍放著全家合照，內容顯示戚男抱著小兒子幸福地笑著，另2名兒子則圍繞在陳女身邊，無奈此景已成追憶。

回顧本案，本月19日下午1時許台中市五權西路麥當勞員工，發現得來速停車場停放的賓士車，車內竟有2人渾身流淌鮮血，嚇得趕緊報案；警方到場發現，駕駛座的陳女已明顯死亡，副駕的戚男仍有氣息，但送醫搶救仍不治。經調閱相關監視器，並在現場查扣一把水果刀，確認為戚男行兇。

今（22）日上午9時，檢察官偕同法醫對陳、戚進行解剖，據悉，陳女傷勢多集中在上半身，遭砍10多刀，致命傷在左胸下方；戚男疑自戕5、6刀，胸部、手腕都有傷勢，致命傷則在頸部。詳細死因仍待檢方進一步釐清。

▲今日上午9時，檢察官偕同法醫進行解剖程序，釐清死者死因。（圖／記者白珈陽攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995