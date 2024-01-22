清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

記者高堂堯／南投報導

大規模強冷空氣於21日周日起逐漸南下、氣溫持續降低；清境農場表示，遊客在觀賞場內最具代表性的綿羊秀和綿羊剪毛時，也好奇綿羊會不會冷？駐場專家表示，綿羊當然也會感覺冷，但除有以自然天性自我保護的方法，牧羊人也會採取人為保護，民眾可以放心。

▲寒流來襲，清境農場為綿羊加穿背心禦寒。（圖／清境農場提供，下同）

根據氣象署預估，位於海拔1750至2000公尺高山上的清境農場，今天清晨體感溫度還有5度；農場專家說明，文獻指出羊毛達5公分厚，就可抵禦零下5度低溫，7公分厚就可抵抗零下18度，儘管清境地區出現接近零度低溫的機率不高，但若剛剪完羊毛就遇到寒流來襲，綿羊就和人們剪頭髮一樣，也會感到寒冷。

所幸綿羊還有綿羊油可抵禦部分寒冷，也會一起「客燒（台語群聚取暖之意）」，長毛綿羊還會將短毛綿羊包裹在羊群核心；牧羊人還會幫綿羊穿上保暖衣，更設有綿羊基地，利用房舍及紅外光給予羊隻特別照顧，以保護農場的重要資產。

清境農場提醒，場內羊隻常見死亡原因不是天寒失溫，卻是遊客不小心或亂丟塑膠袋而讓綿羊誤食、造成腸道阻塞，呼籲民眾與農場一起攜手響應今年世界地球日主題「多一塑不如少一塑」， 共同維護動物權和環境永續。