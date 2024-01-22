　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

記者高堂堯／南投報導

大規模強冷空氣於21日周日起逐漸南下、氣溫持續降低；清境農場表示，遊客在觀賞場內最具代表性的綿羊秀和綿羊剪毛時，也好奇綿羊會不會冷？駐場專家表示，綿羊當然也會感覺冷，但除有以自然天性自我保護的方法，牧羊人也會採取人為保護，民眾可以放心。

▲寒流來襲，清境農場為綿羊加穿背心禦寒。（圖／清境農場提供，下同）

▲寒流來襲，清境農場為綿羊加穿背心禦寒。（圖／清境農場提供，下同）

根據氣象署預估，位於海拔1750至2000公尺高山上的清境農場，今天清晨體感溫度還有5度；農場專家說明，文獻指出羊毛達5公分厚，就可抵禦零下5度低溫，7公分厚就可抵抗零下18度，儘管清境地區出現接近零度低溫的機率不高，但若剛剪完羊毛就遇到寒流來襲，綿羊就和人們剪頭髮一樣，也會感到寒冷。

▲寒流來襲，清境農場為綿羊加穿背心禦寒。（圖／清境農場提供）

所幸綿羊還有綿羊油可抵禦部分寒冷，也會一起「客燒（台語群聚取暖之意）」，長毛綿羊還會將短毛綿羊包裹在羊群核心；牧羊人還會幫綿羊穿上保暖衣，更設有綿羊基地，利用房舍及紅外光給予羊隻特別照顧，以保護農場的重要資產。

▲寒流來襲，清境農場為綿羊加穿背心禦寒。（圖／清境農場提供）

清境農場提醒，場內羊隻常見死亡原因不是天寒失溫，卻是遊客不小心或亂丟塑膠袋而讓綿羊誤食、造成腸道阻塞，呼籲民眾與農場一起攜手響應今年世界地球日主題「多一塑不如少一塑」， 共同維護動物權和環境永續。

ET快訊
100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐引爆疾病大流行
挺「韓江配」一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票
逾4萬人請願「滿福堡、薯餅全天都買得到」　麥當勞回應了
超哥狂叫員工拿高級食材「讓Toyz吃到飽」！他曝超狂菜色：超
快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐
陸「哈佛女孩」因「雞娃教育」爆紅　20年後現狀曝
3張千萬發票沒人領　叫過外送快來看
檢警好奇拳上Toyz「是演的？」　超哥否認：如果要演會一直拍
全台大缺藥「僅9種沒替代藥」　薛瑞元：堅持品牌迷思會等死
快訊／超哥重發道歉文　爆噴Toyz：重選100次一樣會扁你這
新竹幫派「風飛沙」17人被逮　全部交保！
快訊／央行4.5萬份龍年套幣　台銀臨櫃賣完
LIVE／超哥道歉又刪文！今現身機場　傅崐萁拉韓國瑜手喊支持
裸背「憲嫂」租北市古蹟開酒館　與房東鬧翻提告！結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

消防寶貝龍現身永大夜市　南消陪你增進消防知識

奧萬大山櫻花綻放3成提前至2／1開放　入園賞櫻採總量管制

托育補助再加碼　台南市育兒福利更有感

台南市勞工局結合鋁製工會贈物資　弱勢職災勞工家庭暖迎年

「薪」春迎龍攏有好頭路　台南就業中心年前為求職人媒合

南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接　廣募新血增戰力

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

清境農場清晨降至5度　「暖羊羊」群聚客燒、穿背心禦寒

消防寶貝龍現身永大夜市　南消陪你增進消防知識

奧萬大山櫻花綻放3成提前至2／1開放　入園賞櫻採總量管制

托育補助再加碼　台南市育兒福利更有感

台南市勞工局結合鋁製工會贈物資　弱勢職災勞工家庭暖迎年

「薪」春迎龍攏有好頭路　台南就業中心年前為求職人媒合

南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接　廣募新血增戰力

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

寒流來襲！陽明山國小明後天停課　文大：視情況討論放假

卡努風災視訊看診、騎野狼送藥　仁愛鄉衛生所獲「金所獎」

車上拉K遭警攔查...座椅下藏槍毒　他被捕說出「酒店奇遇」

被控對女書記官、法官伸狼爪！蔡明宏：絕對沒有，天地神都知道

日本人妻遭「台男」詐騙400萬　她為還債下海拍AV！瞞著老公偷兼差

汐止最貴社區換人　巷內不起眼社區「每坪飆66.8萬」

水電工斜槓經營賭場！工地搖身變CASINO　附設VIP包廂

夜間肌膚修護全啟動！彩虹藻、岡維拉玫瑰助陣對抗老化

挺「韓江配」國會龍頭一定當選　朱立倫：國民黨立委集體亮票

100萬年「殭屍病毒」解凍中　科學家警告：恐又引爆疾病大流行

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

地方熱門新聞

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

中原大學建築系成果展　連5年敘述桃園故事

桃園啟動關懷機制助街友抗寒

南投縣消防局舉辦消防節擴大宣導活動

直球對決　傅崐萁拋18個月內無改革辭國會領袖

南消二大玉井消防分隊義消分隊長交接

寒流到！清境農場「暖羊羊」穿背心禦寒流

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

天成醫療擴大肺癌篩檢　77位民眾確診肺癌

台南就業中心年前為求職人媒合

嘉義太保課徵工地稅　兩派起衝突

搜救人員花6小時搬運墜崖特戰兵遺體

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

9旬翁裝置心臟節律器重獲「心」生

更多熱門

相關新聞

越冷越便宜！10度以上來玩樂園打5折

越冷越便宜！10度以上來玩樂園打5折

寒流來襲，全台冷颼颼！中央氣象署表示，入夜以後到周三清晨將是最寒冷的時段，北台灣最低溫下探6度，全台低溫都只有約10度，對此，就有樂園特別祭出「低溫暖心價」，越冷越便宜，最低只要花499元就能玩到爽。

男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊

男不爽停車遭驅趕　憤持利器割輪胎椅墊

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

超派！女花200元加會員「一次要50顆蛋」

超派！女花200元加會員「一次要50顆蛋」

設低溫假標準？蔣萬安這樣說

設低溫假標準？蔣萬安這樣說

關鍵字：

寒流清境農場綿羊背心保暖影音

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面