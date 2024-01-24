15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

記者戴上容／新北報導

新北一名15歲少年22日上山追雪，未料同學臨時放鳥，他便獨自一人從北市行義路上山到二子坪看雪，途中錯過公車只能徒步走8小時、近10公里，最後因為體力不支走進淡水興華派出所求助，警方了解後立即連繫他的家人，並且親自送他到捷運站搭車返家，家人事後致電向員警表達感謝之意。

▲▼ 少年追雪冒低溫下山，淡水警助返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

本月22日迎來入冬以來最強寒流，氣象預報北台灣高山將降下皚皚白雪，吸引大批民眾上山追雪，新北一名15歲少年原本是與同學相約從北投上山追雪，再到淡水遊玩，但同學卻臨時爽約，他得知後，決定還是要出發，於是中午獨自一人從土城搭捷運到石牌上山。

當天下午2時許，他從北投區行義路步行至陽明山二子坪旅客服務中心追雪，不小心錯過下山公車，身上又僅有一張悠遊卡，索性循著google地圖徒步沿巴拉卡公路往淡水方向下山，路途中刮風下雨、體感溫度僅5度。

少年忍著低溫，徒步走了近8小時（近10公里），途經淡水警分局興華派出所尋求協助，少年顫抖地走進派出所說到：「警察叔叔！能借我吹風機嗎？」當時室外僅5度低溫，員警見少年渾身被雨淋濕，身體不停發抖，於是趕緊提供熱薑茶及衣物，以免受凍失溫，了解情況後，員警提供熱食及衣物及時避免失溫的危險。

少年一邊拿吹風機吹頭髮，身體仍止不住地發抖，一旁分局督察組巡官巫培真見狀，建議讓少年熱水盥洗去寒，同時提供一套便服替換，員警立即聯繫家屬報平安，考量少年身體狀況，於是開車將他載至淡水捷運站搭車返家，離去前不忘叮囑與家人團聚時，撥打電話報平安。

淡水警分局呼籲，民眾進山遊玩時，千萬不可一人獨自上山，應結伴出遊，且應先行瞭解當地地形氣候並應攜帶足夠之糧食、水及禦寒衣物等裝備，若碰到迷路或受困情事時，一定要先保持鎮定切勿慌張，勿盲目亂闖，避免體力的消耗及意外之發生。