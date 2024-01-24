　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

記者戴上容／新北報導

新北一名15歲少年22日上山追雪，未料同學臨時放鳥，他便獨自一人從北市行義路上山到二子坪看雪，途中錯過公車只能徒步走8小時、近10公里，最後因為體力不支走進淡水興華派出所求助，警方了解後立即連繫他的家人，並且親自送他到捷運站搭車返家，家人事後致電向員警表達感謝之意。

▲▼ 少年追雪冒低溫下山，淡水警助返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 少年追雪冒低溫下山，淡水警助返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

本月22日迎來入冬以來最強寒流，氣象預報北台灣高山將降下皚皚白雪，吸引大批民眾上山追雪，新北一名15歲少年原本是與同學相約從北投上山追雪，再到淡水遊玩，但同學卻臨時爽約，他得知後，決定還是要出發，於是中午獨自一人從土城搭捷運到石牌上山。

當天下午2時許，他從北投區行義路步行至陽明山二子坪旅客服務中心追雪，不小心錯過下山公車，身上又僅有一張悠遊卡，索性循著google地圖徒步沿巴拉卡公路往淡水方向下山，路途中刮風下雨、體感溫度僅5度。

少年忍著低溫，徒步走了近8小時（近10公里），途經淡水警分局興華派出所尋求協助，少年顫抖地走進派出所說到：「警察叔叔！能借我吹風機嗎？」當時室外僅5度低溫，員警見少年渾身被雨淋濕，身體不停發抖，於是趕緊提供熱薑茶及衣物，以免受凍失溫，了解情況後，員警提供熱食及衣物及時避免失溫的危險。

少年一邊拿吹風機吹頭髮，身體仍止不住地發抖，一旁分局督察組巡官巫培真見狀，建議讓少年熱水盥洗去寒，同時提供一套便服替換，員警立即聯繫家屬報平安，考量少年身體狀況，於是開車將他載至淡水捷運站搭車返家，離去前不忘叮囑與家人團聚時，撥打電話報平安。

▲▼ 少年追雪冒低溫下山，淡水警助返家 。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警分局呼籲，民眾進山遊玩時，千萬不可一人獨自上山，應結伴出遊，且應先行瞭解當地地形氣候並應攜帶足夠之糧食、水及禦寒衣物等裝備，若碰到迷路或受困情事時，一定要先保持鎮定切勿慌張，勿盲目亂闖，避免體力的消耗及意外之發生。

ET快訊
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

小學3年級才知「媽媽還活著」！奶奶騙：被車撞死了　亮曦由繼母帶大

罕病律師陳俊翰遭訕笑　王必勝：除了流量「應注意社會底線」

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

社會熱門新聞

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

大S離婚協議曝光　汪小菲2年已付4511萬

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

高雄一家5口命案！　明將解剖釐清

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億！　4000人受害

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

少女跟閨蜜男友上摩鐵　遭押「河濱公園」圍毆脫衣逼跪

即／涉外洩大S個資　汪小菲遭起訴

更多熱門

相關新聞

即／台南怪手行駛中起火　黑煙狂竄駕駛急逃生

即／台南怪手行駛中起火　黑煙狂竄駕駛急逃生

台南市善化區六分里東勢宅，24日上午10時48分許發生1起火燒車，台南市消防局119勤務中心據報，出動善化分隊2車4人前往搶救，善化車組到達現場，發現係1部怪車在行駛中突然起火燃燒，駕駛人脫困沒有受傷，消防人員接駁水帶全力射水搶救下，火勢迅速撲滅，馬上進行殘火處理，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

為充電線打死友人！三重男黑歷史曝

為充電線打死友人！三重男黑歷史曝

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

太平山銀白霧凇雪景　無雪鏈可上山

太平山銀白霧凇雪景　無雪鏈可上山

關鍵字：

淡水少年影音

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面