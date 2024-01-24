36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

▲屏東基督教醫院急診室狀況。（圖／記者陳崑福/翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

連續兩天低溫，屏東基督教醫院急診室統計23日至24日中午，有4位心肌梗塞、1位腦中風，4名OHCA到院前即無生命徵象，遺憾未能救回。

屏東雖不像中北部城市出現5、6度低溫，但白天溫差達13度，也讓有心血管疾病的民眾血管收縮出現不適。

提防心肌梗塞，屏基心臟內科李兆程醫師提醒民眾，一旦有下列徵兆就要有警覺，趕緊服用舌下含片或就醫。

1.心絞痛：「胸悶」範圍約半個手掌，疼痛位置延伸到下巴、肩頸甚至到背部。

2. 心律不整：心臟蹦蹦跳，容易喘、耐力變差，若為心房顫動，中風機率高達常人的五倍。

3. 心血管過於狹窄：吃飽飯後、生氣或有壓力時、季節轉換、運動過後，出現喘不過氣、心悸、持續幾分鐘以上的噁心和冒冷汗。

屏基神經內科主任陳昶宏則提醒民眾牢記「FAST」口訣，以辨別中風四步驟，把握「急性中風搶救的黃金3小時」：

1. FACE：請病人微笑或是觀察病人面部表情，兩邊的臉是否對稱；

2. ARM：請病人將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂；

3. SPEECH：請病人讀一句話、觀察是否清晰、完整；

4. TIME：明確記下發作時間，立刻送醫。