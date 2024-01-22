龍年套幣超搶手！600金門人頂10度低溫排隊　他天還沒亮就來佔位

記者林名揚、黃資真／金門報導

中央銀行每年都會發行生肖套幣，正逢今年喜迎金龍年，特別製作甲辰龍年紀念生肖套幣，金門限量販售550套，今(22)日上午開賣前，就有大批民眾頂著10度低溫，在銀行門口前排隊，最終不到1個小時就銷售一空！

▲中央銀行龍年生肖紀念套幣發行，金門限售550套，一早民眾在銀行前大排長龍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



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金門清晨出現10度低溫，卻有不少民眾為了收藏龍年套幣，從清晨5點多就提早到銀行門口排隊，現場也有龍年出生的人為了收藏用，首次跟著排隊購買紀念幣。

台灣銀行金門分行副理歐陽儼讚表示，離島金門限量販售550套，扣除網路預購繳款177套，剩373套供臨櫃購買，每人限購2套，但現場來了600多人排隊購買，後半部的人恐怕只能打道回府。

▲今年的龍年紀念幣本體為99.9純銀。



中央銀行從1993年起開始發售生肖套幣，硬幣本體為99.9純銀，鐫印上銅合金的生肖動物，金銀輝映，很受國內外收藏家的歡迎，尤其龍年套幣一向最為搶手，其他生肖通常印9萬到12萬套左右，但上次龍年增發至15萬套，不到半天就被民眾搶購一空。

▲收藏紀念幣多年的民眾清晨5點多就來銀行排隊購買。



因此，今年「甲辰龍年生肖紀念套幣」採銀幣（面額100元）及銅合金幣（面額10元）各一枚組合成套，銀幣正面以局部鍍金的「龍」圖樣為主題，銅合金幣正面則以「祥龍戲珠」為主構圖，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

中央銀行3日宣布委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第八套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，銷售總數量為9萬套，每套售價新台幣1900元，較去年的兔年套幣調漲100元，本次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自1月8日上午10時起至1月13日止可上網預購，如配額售罄將提前終止；或於113年1月22日起，前往台灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。