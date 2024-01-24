為充電線打死友人！三重男黑歷史曝...2胞兄遭他毒手1死

記者戴上容／新北報導

新北市三重區溪尾街22日發生命案！53歲葉姓男子因為寒流借住鄭姓友人家，他喝酒後因「充電線」和鄭男爭吵，徒手毆打鄭男，鄭男倒臥失去心跳死亡，目前警方正進一步釐清案情。據了解，葉男分別在2010年對二哥犯下傷害致死罪、2018年對大哥犯下殺人未遂罪，平常還會拿著利器在社區威脅他人，是鄰里間頭痛人物。

▲三重一名葉姓男子為了充電線打死朋友 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，葉姓男子父母不在世，過去和大哥、二哥同住，葉男分別在2010年對二哥犯下傷害致死罪、2018年對大哥犯下殺人未遂罪，之後便長期住在公園，天冷的時候才會住進死者鄭男家中避寒。左右鄰居表示，葉男常在社區拿斧頭、刀子逞兇鬥狠，並且只要不愉快就毆打鄭男。

22日深夜11時，葉男酒後疑似因情緒不穩，與63歲鄭男為了「使用充電線」發生爭吵，葉男憤而徒手毆打鄭男，見鄭男倒地失去呼吸心跳，才趕緊報警處理。警方進一步詢問鄭男為何會受傷？葉男兩手一攤表示，他徒手毆打對方，鄭男沒有跌倒就被他打到臉瘀青。

警方初步調查，鄭男疑似臉部、頭部有外傷，葉男坦承酒後以徒手毆打被害人，員警立即以現行犯將葉男逮捕，全案依傷害致死罪移送新北地檢署偵辦。由於初步相驗結果無法確定毆打與死亡確切因果關係，確切死因尚待法醫解剖釐清。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查。

▲ 三重警分局偵查隊長翁啟元說明案情 。（圖／記者戴上容攝）