　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為充電線打死友人！三重男黑歷史曝...2胞兄遭他毒手1死

記者戴上容／新北報導

新北市三重區溪尾街22日發生命案！53歲葉姓男子因為寒流借住鄭姓友人家，他喝酒後因「充電線」和鄭男爭吵，徒手毆打鄭男，鄭男倒臥失去心跳死亡，目前警方正進一步釐清案情。據了解，葉男分別在2010年對二哥犯下傷害致死罪、2018年對大哥犯下殺人未遂罪，平常還會拿著利器在社區威脅他人，是鄰里間頭痛人物。

▲▼ 三重一名葉姓男子為了充電線打死朋友 。（圖／記者戴上容翻攝）　

▲三重一名葉姓男子為了充電線打死朋友 。（圖／記者戴上容翻攝）　

據了解，葉姓男子父母不在世，過去和大哥、二哥同住，葉男分別在2010年對二哥犯下傷害致死罪、2018年對大哥犯下殺人未遂罪，之後便長期住在公園，天冷的時候才會住進死者鄭男家中避寒。左右鄰居表示，葉男常在社區拿斧頭、刀子逞兇鬥狠，並且只要不愉快就毆打鄭男。

▲▼ 三重一名葉姓男子為了充電線打死朋友 。（圖／記者戴上容翻攝）

22日深夜11時，葉男酒後疑似因情緒不穩，與63歲鄭男為了「使用充電線」發生爭吵，葉男憤而徒手毆打鄭男，見鄭男倒地失去呼吸心跳，才趕緊報警處理。警方進一步詢問鄭男為何會受傷？葉男兩手一攤表示，他徒手毆打對方，鄭男沒有跌倒就被他打到臉瘀青。

警方初步調查，鄭男疑似臉部、頭部有外傷，葉男坦承酒後以徒手毆打被害人，員警立即以現行犯將葉男逮捕，全案依傷害致死罪移送新北地檢署偵辦。由於初步相驗結果無法確定毆打與死亡確切因果關係，確切死因尚待法醫解剖釐清。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查。

▲▼ 三重一名葉姓男子為了充電線打死朋友 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 三重警分局偵查隊長翁啟元說明案情 。（圖／記者戴上容攝）

ET快訊
「ACE王牌交易所」虛擬幣吸金近10億！　王牌大律師慘了
獨／夫妻遭夾扁雙亡！　駕駛賠1640萬和解
女主播宮鬥「瘋傳她下咒」！　古彩彥揭符咒真相
15歲少年追雪被同學放鳥…走8hrs下山　全身淋溼警局求助
他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」
超哥打完人比中指「李易發聲力挺Respect」！　網傻眼
LIVE／夜夜秀「訕笑身障者」賀瓏被炎上　被指T台宮鬥元凶！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

獨／聯結車國道無煞車追撞　夫妻遭夾扁雙亡！駕駛賠1640萬和解

男清晨送菜心臟病發摔車！倒路邊哀號險失溫　警脫雨衣保護急送醫

永和警「學長打學弟」！不滿未幫忙辦案揮拳施暴　偵查佐遭記過

15歲少年追雪被同學放鳥…低溫走8hrs下山　全身淋溼進警局求助

酒駕拒測挨罰拖10年　彰化分署查封土地！1通簡訊讓他繳清14萬

越籍男逾期居留！見警巡邏急狂奔　遇上飛毛腿實習生...50m就被逮

36小時寒流來襲　屏基收9重症4死亡…請牢記保命祕訣

天兵山友攀「武陵四秀」品田山！已失溫還拒救援　雪中迷路險喪命

拐賣豬仔到KK園區摘器官　人蛇集團沒成功二審再判刑

中諾復交儀式在北京舉行　兩國外長簽署文件後「握手合影」

網易遊戲發布寒假限玩令！　未成年春節期間「只能玩9小時」

一家三口擠「6坪套房無對外窗」　北漂妹見一幕嘆：小孩好衰

不信Albee沒聽到！　郭昱晴見她「拍手大笑一幕」氣炸：人性醜惡一面

打卡新景點！花蓮曼波園區吹起粉紅泡泡　2.4米高浪漫馬車登場

西螺福興宮「八仙綵」免費送　太平媽祖廟為喜事添福氣

「ACE交易所」虛擬幣吸金案！王牌大律師撒黑錢變老闆　慘遭聲押

2寶媽抓老公「怪怪舉動」心碎了　網一面倒給建議：先不要離婚

跨性別男變性手術發現「已經懷孕5個月」　成義大利首例海馬爸爸

超罕見！1.5cm「隱形殺手」黑色素瘤長在眼睛　醫花4hrs成功切割

社會熱門新聞

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

大S離婚協議曝光　汪小菲2年已付4511萬

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

電子公司董娘整理遺物　赫見女員工與夫同居

獨／女遭挖眼+刀砍「不算殺人」　檢方2理由上訴

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

高雄一家5口命案！　明將解剖釐清

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億！　4000人受害

台中1天17人無呼吸心跳送醫！最年輕46歲

即／弟打死啃老哥　檢罕「義憤殺人」6萬交保

15歲少年追雪被同學放鳥　全身淋溼進警局求助

少女跟閨蜜男友上摩鐵　遭押「河濱公園」圍毆脫衣逼跪

即／涉外洩大S個資　汪小菲遭起訴

更多熱門

相關新聞

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

畢業證書印好了！國三生明告別式　師生和網友百人送行

新北國三生遭同學割頸命喪校園，明（25日）將舉行告別式，校方表示，已提前印製好畢業證書，明天將在告別式頒發，校長與全校50多名師生將前往送行，新北市教育局長張明文明也將到場致意，另有數十名網友將自發性前往，希望陪伴家屬送國三生最後一程。

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

違規穿越馬路　警上前才說一句...他拔腿就跑原因曝

議會市政報告要「補考」？藍綠無共識　侯友宜：為市民扛責任

議會市政報告要「補考」？藍綠無共識　侯友宜：為市民扛責任

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

嘉義蘭潭水庫出現奇景　潭面如燒開水「強強滾」

太平山銀白霧凇雪景　無雪鏈可上山

太平山銀白霧凇雪景　無雪鏈可上山

關鍵字：

三重傷害致死命案影音新北

讀者迴響

熱門新聞

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

他對賀瓏下通牒！　「一天不道歉，我就上節目噴你」

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

瑟七宣布離開台灣　獲得老闆支持

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面