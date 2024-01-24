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社會 社會焦點 保障人權

被判刑1年7個月！警問一句話..他拔腿就跑　才衝百米栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警萬華分局龍山派出所警員，在21日凌晨1時許與實習生在轄區巡邏，發現1名男子違規穿越馬路，警員才上前詢問是否有帶證件，沒想到該名男子馬上拔腿落跑，警員以及實習生見狀立刻上前追人，雙方追逐百公尺後將男子壓制，才發現原來男子因遭2處發布通緝，且其中竊盜案被判刑1年7個，身上又藏有毒品，所以才想脫逃。

警方調查，51歲的王姓男子，在21日凌晨1時許，行經北市萬華區昆明街、廣州街口，因身上背負2條通緝且又身藏毒品海洛因，因為違規穿越馬路被警員以及警專實習生盯上，警員上前詢問有帶證件嗎？沒想到王姓男子拔腿就跑，警員以及警專實習生見狀立刻上前追人。

▲▼他違規穿越馬路，警員上前盤查立刻拔腿落跑，事後追逐百公尺後被制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他違規穿越馬路，警員上前盤查立刻拔腿落跑，事後追逐百公尺後被制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員以及警專實習生立刻尾隨追了上去，雙方在大街上追逐百公尺後才將王姓男子制服，事後在王姓男子身上搜出毒品海洛因，另外還查詢王姓男子身分之後，也發現王姓男子因為竊盜案件遭判刑1年7個月，未到案執行遭到台北地檢署發布通緝，又因毒品案件未到案開庭遭士林地檢署發布通緝。

▲▼他違規穿越馬路，警員上前盤查立刻拔腿落跑，事後追逐百公尺後被制伏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓男子因竊盜案遭判刑1年7個月，且又因毒品通緝，見到警員立刻拔腿逃，被制伏後身上還有海洛因。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方以及警專實習生表示，當時在超商執行巡邏勤務，發現王姓男子違規穿越馬路想跑，且神情慌張想快步離開，所以才會上前加以盤查，但沒想到警員才開口詢問第一句話「有帶證件嗎？」王姓男子就立刻拔腿落跑，最後被警專實習生以及警員壓制在地。

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