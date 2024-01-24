展現龍年新春味！1500學童手繪燈籠牆　太平洋燈會2／3開跑

▲▼花蓮太平洋燈會集結龍年出生國小生彩繪1千5百顆龍年燈籠，展現龍年新春年味。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮太平洋燈會」將於2月3日至3月4日在花蓮市太平洋公園南濱段盛大登場，今年除了由「設計教父」陳俊良及知名策展人林昆穎，以鯉躍龍門、鰲魚化龍的意象，更集結縣內21所國小於龍年出生的學童，親手彩繪出1千5百顆龍年燈籠，搭配龍首與龍尾造型燈飾形成全台獨一無二最壯觀且繽紛的巨龍牆，陪伴著來自國內外各地的遊客與返鄉遊子過春節，迎新春！

花蓮縣政府表示，今年太平洋燈會以「得天獨厚・躍龍門」為主題，展現花蓮得天獨厚的自然和人文，獨佔台灣「鰲」頭的意象。燈會現場結合科技、聲光與水舞，打造全台最盛大多元的科技主燈，更搭配可愛的「四季之龍」與「鰲龍四象」龍年燈飾，以及位於活動會場中央，由花蓮21所國小學童彩繪的1,500顆燈籠組成巨型燈籠牆，展現學生們的創意與特色，並連結縣內13鄉鎮市主要街道上的近2萬盞大紅燈籠，讓花蓮太平洋燈會顯得格外熱鬧喜氣，讓大家來花蓮都能感受到濃濃的年節氣氛！燈會活動期間僅除夕當日暫停展出，2月10日（初一）即恢復對外開放，縣長徐榛蔚歡迎全國鄉親朋友蒞訪花蓮走春逛燈會！





「2024花蓮太平洋燈會」於2月3日開幕當晚將有各項精彩表演活動，還會發送888份燈會限定好禮，歡迎民眾踴躍到場排隊領取，並可欣賞結合《雲龍戲珠》科技主燈一起演出的開幕限定星空煙火秀！為加強推廣花蓮縣百大伴手禮「花蓮禮好」品牌，花蓮縣政府觀光處也將特別於2月3日在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理成果發表暨頒獎記者會，為入選百大伴手禮的花蓮優質產品貼上「花蓮禮好」標誌，更將於2/3~2/4兩天舉辦快閃展售會，屆時現場也將與郵局合作提供即時寄送服務，讓在地鄉親及遊客能現場選購年節好禮並安排寄送，在農曆過年前就可讓親友收到「花蓮禮好」伴手禮，也展現花蓮「好禮」的貼心服務。



為了籌備燈會活動及確保人車通行安全，從即日起至燈會活動結束完成撤場為止，太平洋公園南濱段北中南側入口皆進行交通管制，汽機車禁止進入，僅北側開放行人通行。而從2月3日燈會活動開始起，和平路大門及北側入口將開放行人進入會場參觀，敬請各位鄉親及遊客見諒並配合管制措施。

更多活動內容請詳：

太平洋燈會活動官網https://www.hualien-lantern.com.tw

花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/

