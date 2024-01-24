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「2024台灣燈會」在台南！高鐵加開10班次列車　1／26開賣

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵因應台灣燈會加開列車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導
 
「2024台灣燈會」主燈2月24日元宵節當天在台南高鐵燈區開燈，台灣高鐵宣布，24日起至3月10日燈會期間，將加開10班次列車，包括南下7班、北上3班，1月26日凌晨零時開賣。
 
「台灣燈會」睽違16年後重返台南舉辦，主燈「龍來台灣」更設置於台南站外「高鐵燈區」，預料帶動一批搭高鐵賞燈人潮。高鐵也規劃2月24日起至3月10日燈會期間，加開10班次列車。

台灣高鐵表示，燈會期間也增加部分晚間車次自由座車廂數，全力疏運旅客，提醒燈會期間人潮眾多，旅客可利用「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，可購買當日自該站出發自由座QR code車票；透過自動售票機購買自由座車票旅客，建議於起程站一併購買去回程車票。對號座旅客可提前訂位取票，到站即可直接進站搭車。
 
高鐵公司也以「搭高鐵・遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加幻變的光影效果，感受「台灣燈會」繽紛活力。
 
此外，高鐵因應燈會也規劃6條暢遊台南行程，每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」，除有專人導覽外，更安排旅客進入車室參觀，另高鐵飯店聯票也推出「台南400專案．燈會加碼優惠」，預訂18家台南優質飯店，即可享加購高鐵車票最低7折起的優惠；各家飯店另提供不同的加碼優惠。

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