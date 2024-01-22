▲寒流來襲！助街友抗寒，桃園即起啟動低溫關懷機制。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流來襲預計影響至25日，桃園市政府社會局因應低溫特報，21日針對街友關懷，提出下列說明表示，本局自上週即啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視，提醒街友注意低溫資訊，並結合社福團體提供避寒物資。

桃園市南、北區遊民外展服務中心（南區：中壢區福星六街137號/北區：桃園區永樂街80號）可提供各25床短期住宿避寒。若經中央氣象署發布低溫降至10度以下，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（地址：桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）及松鶴會館（地址：桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）設立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

目前依照氣溫預報，確定1/22（一）、1/23（二）、1/24（三）連續三日晚間9點至隔日凌晨6點開設避寒所。如果拒絕前往避寒但尚能自理的遊民，本局值機社工也會提供睡袋等避寒物資。若有發現需要協助街友，也可通報外展服務中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。