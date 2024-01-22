　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

▲寒流來襲！助街友抗寒，桃園即起啟動低溫關懷機制

▲寒流來襲！助街友抗寒，桃園即起啟動低溫關懷機制。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流來襲預計影響至25日，桃園市政府社會局因應低溫特報，21日針對街友關懷，提出下列說明表示，本局自上週即啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視，提醒街友注意低溫資訊，並結合社福團體提供避寒物資。

桃園市南、北區遊民外展服務中心（南區：中壢區福星六街137號/北區：桃園區永樂街80號）可提供各25床短期住宿避寒。若經中央氣象署發布低溫降至10度以下，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（地址：桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）及松鶴會館（地址：桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）設立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

目前依照氣溫預報，確定1/22（一）、1/23（二）、1/24（三）連續三日晚間9點至隔日凌晨6點開設避寒所。如果拒絕前往避寒但尚能自理的遊民，本局值機社工也會提供睡袋等避寒物資。若有發現需要協助街友，也可通報外展服務中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

ET快訊
濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛
何種情況能放「低溫假」？　6大QA一次看
快訊／幻獸帕魯「擠掉CS2」創歷史紀錄！線上人數突破130萬
快訊／新北18歲騎士「無照雙載車禍」　女乘客頭破濺血昏迷
寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的
Toyz遭質疑愛嫌！　鄉民列「美食公道伯清單」大讚：不是亂噴
幕後／朱立倫提前拆彈立委座談會　傅崐萁「項莊舞劍」意在總召

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

快訊／高雄楠梓冒出1米寬大洞！　8車衰卡坑受損

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

天成醫療體系旺年會　張善政感謝協助推動擴大肺癌篩檢計畫

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

岳母是警界高層！超哥坦然：一人做事一人當　老婆搭保時捷接他

超哥道歉了！坦言昨天沒忍住：用「超派鐵拳」揍了他一頓

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

大胃王正妹獨吞12KG什錦麵　端巨碗把湯全喝光嚇壞網友！

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

快訊／高雄楠梓冒出1米寬大洞！　8車衰卡坑受損

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

天成醫療體系旺年會　張善政感謝協助推動擴大肺癌篩檢計畫

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

中原大學建築系「不見城市的看」成果展　連5年敘述桃園故事

南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

寒流來襲！助街友抗寒　桃園即起啟動低溫關懷機制

中共少將：台灣問題必須做最壞打算　「捍衛領土絕不手軟」

萬海如開歐洲線有望加入海運聯盟　以星身分敏感難入盟

拜年送禮眉角多！他求救「送超商禮盒會太懶？」2派人掀論戰

贏在起跑點！農曆這3天出生「男生是財神」　女生富貴又長壽

Toyz上門嫌醋飯難吃　鄉民驚覺「超哥早狠撂一句」：已暗示警告了

快訊／高雄深夜傳5死命案！一家五口陳屍出租套房　死因待釐清

台積電限定「綠色乖乖」！極少量聯名掀搶購　員工轉賣：原價12倍

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

地方熱門新聞

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

桃園啟動關懷機制助街友抗寒

台北慈濟醫院動員義診　關懷新北724戶弱勢家庭

中原大學建築系成果展　連5年敘述桃園故事

南投縣消防局舉辦消防節擴大宣導活動

天成醫療擴大肺癌篩檢　77位民眾確診肺癌

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家贈福田金

「台南甜的饗宴」甜翻府城

搜救人員花6小時搬運墜崖特戰兵遺體

快訊／新竹縣1090戶停電　台電搶修

日月潭櫻花季2／1起跑　九族、暨大活動多

嘉義太保課徵工地稅　兩派起衝突

南消五大家樂福新仁店防災宣導

更多熱門

相關新聞

寒流來襲　桃園跨局處啟動寒害應變機制

寒流來襲　桃園跨局處啟動寒害應變機制

根據中央氣象署的氣象預報，明(21)日強烈冷氣團南下，寒流低溫預計影響至1月25日。因應寒流將至，桃園市政府農業局、社會局等各局處及各區公所，同步啟動應變機制，密切關注可能發生的寒害災情，全力加強預防整備工作，並呼籲市民朋友留意保暖措施，平安度過寒流。

人安基金會南投寒士吃飽30活動邁34屆

人安基金會南投寒士吃飽30活動邁34屆

台南就業中心首創Good-Job E點通工作地圖

台南就業中心首創Good-Job E點通工作地圖

廣愛辦桌招待400身障弱勢　加碼羽絨衣

廣愛辦桌招待400身障弱勢　加碼羽絨衣

助街友抗寒冬　花蓮縣府協助安置臨時庇護所

助街友抗寒冬　花蓮縣府協助安置臨時庇護所

關鍵字：

寒流來襲街友桃園關懷機制

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

吃過超哥的海鮮！部落客自認孬：只發限動怕被打

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

超皮！孫生模仿「Toyz被打坐路邊」2萬人按讚

鄉民起底超哥黑歷史　推醫護打警衛

「台灣波神」張永歆遊日被找下海拍AV！　認開價600萬

Toyz照劇本演卻被超哥打破頭？　圤智雨「抓包失誤」

伴屍睡6年！夫妻領已故父親680萬退休金

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

濕冷寒流來襲！專家示警：部分山區將大雪紛飛

Toyz遭質疑愛嫌　鄉民列清單讚：不是亂噴

新北無照男自撞　乘客頭破濺血亡

黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面