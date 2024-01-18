人安基金會南投寒士吃飽30活動邁34屆　副縣長王瑞德擔任愛心大使

▲南投副縣長王瑞德擔任人安基金會愛心大使，籲請關懷支持年菜發送活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

人安基金會南投平安站南投地區「寒士吃飽30」活動邁入第34屆，邀請社會大眾在歲末寒冬之際，支持發放年菜、年禮及紅包的弱勢關懷行動，並由副縣長王瑞德擔任愛心大使，他也呼籲社會各界多關懷弱勢的街友與家庭，讓大家都能過個好年。

人安基金會16日舉辦宣傳活動，除王瑞德，包括縣議員林儒暘、張婉慈及多位民代助理也都到場共襄盛舉，王瑞德更親自下廚炒了一道象徵「三鮮開陽迎百財」的三鮮白菜，與現場街友分享；他表示小時候家裡經濟狀況困難，讀初中時就已會烹煮全家7口人的晚餐，對各種食物或物資都非常珍惜，而年夜飯是一年最重要的一頓晚餐，希望有更多朋友加入幫助南投在地弱勢的行列，一起用行動支持本屆活動。

王瑞德指出，人安基金會與縣政府公私合作，長期關心南投街友、弱勢家庭及社會邊緣戶等經濟弱勢對象，讓弱勢得到更妥善的照顧：不但以平安站提供午、晚餐防飢服務，並長期配合縣府、定期訪視列冊街友、提供街友安穩的居住環境，協助他們恢復正常生活，疫情期間仍持續服務南投弱勢，協助確診街友就醫後送等服務，相當不容易。

南投平安站長蔡柏毅表示，往年都是採桌餐圍爐方式，近幾年受疫情影響、改採年禮方式發送，今年的愛心年菜有三鮮開陽迎百財、福報圓滿嫩骨煲、櫻花蝦鰻魚米糕、富貴鯖魚燒、人蔘糯米雞、紅燒豬肉、精選豬肉鬆愛心年禮及500元應急紅包；平安站也會與縣府的草屯區、竹鹿區社福中心合作，將愛心年禮直接送到更多弱勢家庭手中。