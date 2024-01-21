▲寒流來襲，桃園市政府跨局處啟動寒害應變機制。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

根據中央氣象署的氣象預報，明(21)日強烈冷氣團南下，寒流低溫預計影響至1月25日。因應寒流將至，桃園市政府農業局、社會局等各局處及各區公所，同步啟動應變機制，密切關注可能發生的寒害災情，全力加強預防整備工作，並呼籲市民朋友留意保暖措施，平安度過寒流。

農業局20日表示，已發布防寒措施，提醒轄區農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。社會局20日表示，該局已加強低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視、發放保暖用品，並提醒街友採取避寒措施。市民朋友如發現於市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿的街友，協助勸導前往南、北區遊民外展服務中心（南區：中壢區福星六街137號/北區：桃園區永樂街80號）避寒，或可通報外展服務中心專線03-3395900（北區）、03-4353735（南區）、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務。

社會局另指出，如中央氣象署發布10度以下低溫特報，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（地址：桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）及松鶴會館（地址：桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）開設夜間避寒所。

衛生局表示，已聯繫11家醫院緊急醫療應變窗口，請各醫院急診室備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，預為急診病患增加因應；同時也針對長照獨居長者啟動關懷服務，由照專、長照服務A、B單位以電話及通訊軟體（Line）關懷獨居長者，並於長照服務單位提供送餐及服務時，留意長輩身體狀況，並提醒保暖。另呼籲三高患者、心血管疾病等慢性病患者及長者注意保暖。

警察局已通知所屬各分局啟動寒流防制機制，巡邏時加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，協助送醫處置；此外，警察局亦透過各機關設置的54處跑馬燈，宣導轄內民眾預防寒害。消防局則已通知各消防分隊救護車上備妥暖暖包、棉被等相關保暖物資，也提醒民眾使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋，務必保持通風，以防止一氧化碳中毒。

觀旅局表示，除了通知復興區民宿及露營業者，事先檢查水管，必要時提前將水關掉排空，避免水管結冰而爆管，並向遊客宣導使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，務必保持通風，防止一氧化碳中毒。

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