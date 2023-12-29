助街友抗寒冬！花蓮縣府協助安置臨時庇護所　提供租屋補助

▲▼花蓮縣府展開訪視街友行動，發放保暖物資，確保在寒冬中得到妥善照顧。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

自12月28日起東北季風增強，連續三波來襲，影響至元旦連假，東半部將受到強風及陣雨影響。花蓮縣政府提前啟動應變措施，提供全方位的支援，助街友禦寒，在寒流來前提前送暖。

花蓮縣政府社會處於12月28日夜間積極展開訪視行動，深入關懷街友並親自發放保暖物資，包括毛帽、手套、發熱褲、雨衣、衛生紙以及包括沖泡式熱飲和即時食品的食物箱，確保街友在即將來襲的寒冷季風中得到妥善照顧。

此外，縣府與人安基金會，縣內友善旅館合作，提供臨時收容庇護場所並與縣內機構簽約，以利中長期安置缺乏生活自理能力的街友，另有補助具生活自理能力的街友租屋補助，每月最高5,500元，最長補助六個月；且人安基金會每週一至五及正德愛心廚房每週一、三於午晚餐時段提供熱食或乾糧物資，確保街友們都能獲得足夠營養。

花蓮縣長徐榛蔚呼籲社區關懷，若發現有需要幫助的街友，請主動聯絡社會處救助科、各轄區派出所或撥打1999，以協助縣府及時提供協助，街友們需要社會大眾更多的包容、關懷與鼓勵，期望透過社會的力量，陪伴他們脫離暫時的困境。