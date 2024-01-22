南投消防局舉辦消防節擴大宣導活動　小小消防員學急救射水

▲南投縣消防局舉辦119消防節擴大宣導，安排幼兒園消防體驗營活動。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為確保人民生命財產安全及提升正確消防安全觀念，南投縣消防局各分隊於1月19日消防節擴大辦理防火宣導遊行，利用消防勤務車輛裝飾宣導標語及海報，對行經路線沿線之民眾實施防火、防災、防震、救護宣導，以加深民眾印象。

各消防分隊當天也開放民眾及學童參觀消防隊，體驗及瞭解消防員的日常生活，南投分隊更進一步配合仁義幼兒園辦理小小消防體驗營，安排「大家一起CPR」、「小小消防員著裝大賽」、「消防水線沖沖沖」、「防火知識大挑戰」等4站遊戲，讓小朋友從小認識消防防火知識及應變。

另考量春節年關將至，民眾在家團圓及大展廚藝的時間更長，消防局特別提醒應注意家中用火用電安全，並記得隨手關閉瓦斯開關，避免發生不必要災害意外，希望藉此以減少春節期間火災發生，降低人命傷亡及財產損失、平安過好年。

消防局長林聰吉貼心呼籲，近來氣溫驟低寒流發威，民眾除須注意心血管疾病之防範，在使用燃氣熱水器時，更應記得保持通風，避免一氧化碳中毒的意外，希望正確防災意識深植人心，一起迎接安全又歡樂的龍年新春假期。