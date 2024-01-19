台東縣府秘書長盧協昌　119消防節前夕慰勉基層

▲議長吳秀華慰問消防執勤同仁辛勞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為感謝消防人員全年無休堅守崗位，台東縣政府秘書長盧協昌與議長吳秀華、台東市長陳銘風及新科立委黃建賓，一同於119消防節前夕18日晚間偕同消防局長管建興，前往消防局119救災救護指揮中心、台東大隊、特搜分隊、台東分隊及安檢隊，慰勉基層消防、救災、救護及防災義消辛勞，在寒冷夜晚送上暖心夜點慰勞值勤的每位同仁。

盧協昌秘書長提到，感謝在消防局管建興局長的領導下，去年配合大法官釋憲，消防人員實施新式勤休制度，服勤人力減少，讓辛苦的外勤同仁能有更多輪休及休息時間，同時感謝義消夥伴們投入心力與協助，配合「消防車先鋒操作員」訓練，讓通過測驗後的義消在現場擔任車輛操作員，增加第一線戰力。並持續讓臺東縣在消防救災救護能力方面保持全國前茅，112年台東縣OHCA急救成功率進步為34.92%，且有18位民眾康復出院，消防人員及義消們的付出與努力值得肯定。

春節連續假期緊接而來，經統計去(112)年台東縣火災發生總件數達305件，較以往大幅成長，感謝辛苦的消防同仁仍不分日夜恪守崗位，加強維護公共場所消防安全檢查、防火防災宣導，以及整備各項救災器材，隨時準備應變各類災害事故。

台東縣議會吳秀華議長及台東市公所陳銘風市長均大力肯定與讚賞警義消防同仁平日辛勞及付出，要向各位第一線的消防、義消弟兄姊妹們致上最高敬意，議會、市公所及地方各界一定全力支持消防，做大家的後盾。