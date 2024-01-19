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台南北安捐血室打造柴柴萌點　119消防節打火兄弟熱心捐血

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，19日119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，期望透過此舉不僅提高民眾防災意識，更帶動消防人員熱血參與，共同回應捐血救人的崇高義舉。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第六救災救護大隊邱淵明大隊長強調，每位消防人員都是城市的英雄，因此特別指示組長蔡牧原帶領隊員，共同參與響應北安捐血室的捐血行動，期望能夠緩解年前血液短缺，讓社會充滿愛心。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北安捐血室位於台南市北安路，是通往安南區和北區的主要要道，提供寬敞的空間，讓捐血者在等候和休息時感到更加舒適。為了提供更有趣味的捐血體驗，捐血室特別與插畫柴語錄合作重新裝潢內部環境，以柴柴萌樣為主題，打造成一個適合親子同行的富有趣味的捐血打卡點。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

119消防節當天，邀請可愛的柴語錄人偶到北安捐血室擔任一日店長，現場與民眾進行互動及拍照，當天捐血可獲得柴語錄專屬紀念品，為捐血者帶來更多的驚喜和滿足感。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

捐血中心指出南部（嘉南高屏澎東）地區，每天約需使用2100袋的醫療用血。由於寒冬和學生族群寒假，捐血意願減低，導致農曆年前捐血量大幅降低。同時，隨著少子化和高齡化的影響，年輕族群的捐血比例下降，用血需求卻增加，進一步導致血庫存短缺，為確保春節期間血庫充足，呼籲柴語錄粉絲們一同參與捐血行列，確保血庫的充裕。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「過年前一個月捐」（捐血月）活動期間，期望能夠募集75000袋血液，為有需要輸血的病友提供支持。欲瞭解更多有關捐血月的活動訊息及捐血地點，請查閱高雄捐血中心/台南捐血站的臉書粉絲團。

▲為確保農曆春節期間醫療用血的充足儲備，119消防節在台南北安捐血室舉辦一場捐血活動，同時結合消防局第六救災救護大隊推動防火防災宣導，共同回應捐血救人的崇高義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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