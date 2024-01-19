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花蓮縣防救災教育訓練中心落成啟用　119消防節展現持續精進救災能量

▲▼ 花蓮縣,救災,教育訓練中心,119,消防節,愛爾麗集團。（圖／愛爾麗集團提供）

▲花蓮縣政府舉辦防災中心於113年1月19日消防節當日辦理落成典禮。

圖、文／愛爾麗集團提供

119消防節，花蓮縣政府舉辦防災中心落成啟用典禮，該中心除了設置火災及地震搶救訓練場所外，還有可供民眾參訪體驗的防災教育館，軟硬體設施全面升級，展現花蓮「韌性城市」的即時應變能力。

花蓮縣由於地理環境特殊，成為易受天然災害的前沿，花蓮縣政府為建立民眾防災知識及強化消防人員與民間專業協力組織之防救災能力，計畫建立花蓮縣防救災教育訓練中心。歷經傅崐萁，徐榛蔚2位縣長的擘劃籌建，過程中獲國際台灣獅子會時任議長邱文彬及總監林新治偕獅友協助，於113年1月19日消防節當日辦理落成典禮。

該中心除設有提供消防人員專業訓練的消防訓練大樓、火災搶救訓練場及半傾倒訓練場等訓練建築設施外，亦建置提供一般民眾學習系統性災害防救常識的防災館育館，從而強化政府救災能量與民眾防災思維的「韌性城市」。落成典禮現場同時展示花蓮縣消防局近年新增的消防車輛裝備與評估未來可能配置的相關搶救器材，並邀請平日與消防局偕同執行救援任務的空勤總隊至現場展示黑鷹直升機，供民眾參觀體驗。

花蓮縣消防局表示歷經傅崐萁，徐榛蔚2位縣長的擘劃籌建與無數民間熱心協助及歷任局長與同仁的共同打拚，讓本縣救災量能穩步成長，未來亦將在此基礎上，繼續精進防救災效能，守護鄉親生命財產安全，也會在未來國際發生重大災害時，為人道救援付出一份心力。

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