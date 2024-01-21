1分鐘心跳僅30餘下喘不過氣 　9旬翁裝置心臟節律器重獲「心」生

▲衛福部南投醫院為9旬翁裝置心臟節律器，讓他重獲「心」生。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

曾姓老翁高齡91歲但身體依舊硬朗：平時可自行騎腳踏車外出，甚至還下田工作，但近來胸悶、喘不過氣，甚至睡覺無法躺平的症狀越來越明顯，生活大受影響，就醫檢查發現心跳過慢、因心輸出量不足導致嚴重肺積水，心電圖顯示為完全性房室傳導阻滯；經藥物治療、心導管室施予心臟節律器置放手術，症狀改善，術後2天便順利出院。

衛福部南投醫院指出，正常人在休息時的心跳每分鐘為60至100下，曾翁前往急診時一分鐘僅30餘下；當心跳過慢時，整體心臟打出的血液不足以供應腦部或身體其他器官使用，可能會出現頭暈、頭痛、胸悶、呼吸急促、疲倦、全身無力等症狀，嚴重恐會引發急性腎衰竭、暈厥、休克甚至危及生命。

自馬偕紀念醫院心臟內科至投醫支援的醫師林長逸說明，大部分心跳偏慢的人屬於竇性心律，若血壓正常，無其他不適，事實上不用做特別處理、或過度擔心；但若為病理性問題，如房室傳導阻滯和病竇症候群等，則應考慮放置心臟節律器，以自動偵測心跳並輔助心臟跳動，確保輸出量足夠讓全身使用。

林長逸說，曾翁在植入心臟節律器後，不舒服的症狀大幅改善，不再動不動就氣喘吁吁，開心地笑說終於可以開始再騎「卡搭掐」到處去晃了；他也提醒裝入節律器後，正常情況下約需半年返診一次、追蹤節律器狀況。

南投醫院表示，在衛福部及南投縣衛生局支持下，今年接受馬偕紀念醫院3名心臟內科醫師常駐支援：1月由該科主任蔡政廷率林長逸及醫師蔡佳伶提供醫療支援，不到半個月已完成24例導管室手術例數，期望讓南投縣民眾能得到即時且完善的緊急醫療照護服務。