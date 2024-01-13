投票驚見「超多年輕人出來」　路上也塞爆！PTT炸鍋：穩了！

▲ 各地天氣好，民眾投票踴躍。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

投票截止到下午4點！一名網友透露，8點左右抵達投票所，一堆長輩早已經排隊，有趣的是，陸續看到年輕人的身影，還有人驚呼，「下午開始，超多年輕人出來欸，幾乎10個裡面有7-8個少年狼（年輕人），是不是超級穩的？」引來網友紛紛回報，「桃園超多年輕人20-30歲」、「 我去的時候100%都是年輕人耶」。

一名網友在PTT表示，今一早7點45分就走去國小投票，映入眼簾的景象不意外，「一堆老人已經在排隊，我應該是在場的最年輕的老人了」，他順利投下神聖一票後，陸續看到有年輕面孔，「還好開始投票之後，我有看到年輕人出現，大家加油啊，拜託一定要去投票，安心享受民主自由和沒有網軍的一天吧！」

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另一名網友也發文直呼，「話說下午開始，超多年輕人出來欸，幾乎10個裡面有7-8個少年狼（年輕人），是不是超級穩的？」

底下網友紛紛投票回報現場狀況，「我也是這個時間去，排我前面的四個都年輕人」、「桃園超多年輕人20-30歲」、「我反而看到比較多年輕人」、「竹北的很年輕」、「我這邊也都是年輕人，穩了」、「正常，我姊才剛起床等下要出門投了」、「桃園超級多年輕人，誇張」、「我12點去投票，中老年也不少」、「 我去的時候100%都是年輕人耶」。

不過也有網友卡在路上哀喊，「路上一堆車是怎樣，塞爆」、「真的要早點出門，我現在卡在客運，等第三班車了」、「天氣超好，投票率應該會超高」、「不管是投誰，感覺去投票所路上比往年投票得多」。

全台天氣好，各投開票所都湧現人潮，一名有場邊人士觀察，以台中來說，中午12點前投票率約46.3%。綠營人士也透露，過往截至中午投票率都約莫為4成左右，這次情況較過往來得踴躍，顯示中間選民已經出動。