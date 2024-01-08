婦帶滷肉飯、鵝肉探望安養中心好友　他開心享用竟當場噎死

▲北市某家老人長期照顧中心1名居民，吃了友人帶來的滷肉飯、粉肝等食物，噎著其喉氣管死亡。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

憾！新北市婦人阿春（代號）帶著滷肉飯、粉肝、鵝肉等食物，去探望住在老人長期照顧中心的82歲蔡姓男友人。豈料，她未將食物拌成泥狀僅以剪刀剪碎，導致蔡翁遭食物阻塞氣管，長照中心人員火速通報119，但救護人員到場，蔡翁已失去呼吸心跳死亡。士林地檢署偵結，緩起訴處分1年，支付公庫3萬元。

緩起訴指出，67歲阿春去年9月6日上午，為前往探望住在文山區某老人長期照顧中心的蔡姓男友人，特別帶上香噴噴滷肉飯、地瓜葉、粉肝及鵝肉等美食，但她未注意到蔡翁進食能力，未將食物拌成泥狀，僅以剪刀剪碎，隨後自行餵食蔡翁，同日近中午時，蔡翁因食物噎住喉氣管，無法呼吸。

長照中心人員見狀也立即上前協助，並通報119，但救護人員到場時，蔡翁已無心跳，經相驗為呼吸性休克而意外死亡。

警詢、偵查時，阿春坦承犯行且深感懊悔。檢方據蔡翁兒子、護理師證述等，認阿春涉犯過失致死罪，但考量蔡翁家屬，沒有要提告或追究責任，依刑法第57條，予以阿春緩起訴處分，期間1年，處分確定日起6個月須向公庫支付3萬元。