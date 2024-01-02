惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

▲大陸甘肅省定西渭源縣一名男子近日當街瘋狂毆打一名老人，甚至脫下褲子侮辱對方。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸甘肅省定西渭源縣一名男子近日當街瘋狂毆打一名老人，甚至脫下褲子侮辱對方，影片在網路上引發憤怒。12月30日渭源縣相關部門證實了此事，並稱打人男子已被刑事拘留，老人仍在醫院接受治療，案件正在進一步調查處理中。

綜合陸媒報導，影片顯示，男子用樹枝抽打老人，腳踹其頭部，並脫下褲子侮辱老人，引發公眾強烈憤慨。在影片中，一名男子對著躺在地上的老人怒吼，用樹枝抽打老人頭部10多次，用腳踹其頭部多次，還脫下自己的褲子侮辱老人，並拽著老人的腿拖行。

據稱，影片中的工程招牌顯示為「太白路」，有網友稱事發地疑似在渭源縣。渭源縣政府一名值班人員表示，暫不了解此事，如果存在男子毆打老人的情況，當地公安機關會介入處理。目前，警方已介入此事，打人男子已被刑事拘留，老人仍在當地醫院接受治療。

渭源縣相關部門官方人士透露，上述影片中男子當街毆打侮辱老人一事，確實發生在渭源縣太白路，「是近期發生的事。」事發後，當地警方立案調查，打人男子已被刑事拘留，老人仍在當地醫院接受治療，生命跡象平穩。渭源縣公安局相關部門回應，經查明，12月24日，男子酒後尋釁滋事毆打他人，公安局已於當日立案查處，並對犯罪嫌疑人依法刑事拘留。

延伸閱讀

▸ 蛇T恤太逼真！害10歲男童「被禁登機」 他神操作穿原衣回國

▸ 超商結帳被問「這3句」大票陸人瞬間霧煞煞 網友笑翻解答

▸ 孝順工程師為救兒…父子溺斃露營區釣魚池 阿公淚：看新聞才知道