　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

大陸甘肅省定西渭源縣一名男子近日當街瘋狂毆打一名老人，甚至脫下褲子侮辱對方。（圖／翻攝自微博）

▲大陸甘肅省定西渭源縣一名男子近日當街瘋狂毆打一名老人，甚至脫下褲子侮辱對方。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸甘肅省定西渭源縣一名男子近日當街瘋狂毆打一名老人，甚至脫下褲子侮辱對方，影片在網路上引發憤怒。12月30日渭源縣相關部門證實了此事，並稱打人男子已被刑事拘留，老人仍在醫院接受治療，案件正在進一步調查處理中。

綜合陸媒報導，影片顯示，男子用樹枝抽打老人，腳踹其頭部，並脫下褲子侮辱老人，引發公眾強烈憤慨。在影片中，一名男子對著躺在地上的老人怒吼，用樹枝抽打老人頭部10多次，用腳踹其頭部多次，還脫下自己的褲子侮辱老人，並拽著老人的腿拖行。

據稱，影片中的工程招牌顯示為「太白路」，有網友稱事發地疑似在渭源縣。渭源縣政府一名值班人員表示，暫不了解此事，如果存在男子毆打老人的情況，當地公安機關會介入處理。目前，警方已介入此事，打人男子已被刑事拘留，老人仍在當地醫院接受治療。

渭源縣相關部門官方人士透露，上述影片中男子當街毆打侮辱老人一事，確實發生在渭源縣太白路，「是近期發生的事。」事發後，當地警方立案調查，打人男子已被刑事拘留，老人仍在當地醫院接受治療，生命跡象平穩。渭源縣公安局相關部門回應，經查明，12月24日，男子酒後尋釁滋事毆打他人，公安局已於當日立案查處，並對犯罪嫌疑人依法刑事拘留。

延伸閱讀
蛇T恤太逼真！害10歲男童「被禁登機」　他神操作穿原衣回國
超商結帳被問「這3句」大票陸人瞬間霧煞煞　網友笑翻解答
孝順工程師為救兒…父子溺斃露營區釣魚池　阿公淚：看新聞才知道

ET快訊
LIVE／羽田機場367人班機大火　現場搶救中
快訊／羽田機場飛機相撞！　A350班機陷火海
快訊／羽田機場飛機降落時起火！巨大火球在跑道滑行
林靖恩跨年夜砸飯店電視　李坤城兒冷回：我跟她已沒有關係
捲假球案遭判刑！張誌家一度害怕人群　元旦猝逝將與父長眠同墓園
石川珠洲市淪「毀滅狀態」！　市長：千棟住宅全毀
台中孕婦家中跨年　「21周胎兒」掉馬桶死亡
安心亞登跨年收視冠軍！　火辣「鏤空裝放送屁股蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

「科目三」超絲滑舞蹈完整版曝光！　原編舞者大秀高難度機械舞

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

逛夜市被宰！正妹「大戰闆娘」　 一票人看完影片狂歪樓：挺美眉

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元　一連爽騙61萬

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光　「背號77」赴廣東中山慢投壘球賽

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

新年寄語！　習近平宋濤先後提及「祖國統一」

爺爺忘買泡泡機！孫女抱腿大哭　阿祖心疼揮拐杖喊：你快去買

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

淡定水豚遭小羊頭撞屁屁　堅守位置乾脆趴下任牠玩

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

告五人「搭飛機」趕台北跨年壓軸　《愛人錯過》《披星戴月》秒變KTV

惡漢當街毆打老人…下秒脫褲「掏鳥騎乘」羞辱影片瘋傳　警方回應了

「科目三」超絲滑舞蹈完整版曝光！　原編舞者大秀高難度機械舞

中美建交45週年　習近平拜登元旦互致賀信

逛夜市被宰！正妹「大戰闆娘」　 一票人看完影片狂歪樓：挺美眉

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元　一連爽騙61萬

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光　「背號77」赴廣東中山慢投壘球賽

流感衝擊！國泰航空機師缺勤多　台北等6城市一周34航班將取消

新年寄語！　習近平宋濤先後提及「祖國統一」

爺爺忘買泡泡機！孫女抱腿大哭　阿祖心疼揮拐杖喊：你快去買

LIVE／羽田機場367人飛機大火　現場搶救中　

最糟示範！爸爸帶小孩「拿水球砸貓」　樂看牠驚慌逃竄畫面曝光

快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

割破李在明頸靜脈！兇嫌遭逮狠嗆「就是要殺掉他」　12月在釜山埋伏

月月配ETF 00929配息提高至0.13元　年化報酬率衝破8%

從高中騙到出社會！女騙家人有男友長達10年　「搞到要訂婚」崩潰

快訊／羽田機場飛機起火原因曝！降落前撞海上保安廳飛機

明鋒面＋冷氣團夾擊！北部有陣雨「低溫13度」　連2波變天時段曝

張誌家生前「曾頭痛高血壓」　醫曝「患者最常犯1錯誤」

公司尾牙！她得知「抽獎真相」傻了：不成文規定嗎　一票點頭

大陸熱門新聞

2023中國十大考古發現（下）

獨家／張誌家最後揮棒身影曝光

逛夜市被宰！正妹大戰闆娘影片網歪樓：挺美眉

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

2023中國十大考古發現（上）

爺爺忘買玩具！孫女大哭　阿祖心疼：去買啦

國台辦：蔡英文路線是台獨、害台路線

擁6套房不住！一家8口住飯店驚人花費曝

向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

男子送「43元玫瑰」！遭女友嫌棄太便宜

男子花8千買包金飾品！拿去典當獲23萬元

陸多場跨年煙火遭取消！改成一起放氣球

小情侶樓梯「活春宮」！影片瘋傳

廣東鄉鎮公布公務員躺平者名單！江蘇濱海縣鼓勵互相舉報

更多熱門

相關新聞

大陸成為2023全球最大汽車出口國

大陸成為2023全球最大汽車出口國

過去數十年來，日本一直是全球汽車出口市場霸主，其他則還有德國、南韓等，不過現在隨著大陸品牌開始進攻海外市場，大陸有望超過日、德、韓成為全球汽車最大出口國。

張誌家猝逝！曾完封日本爆紅　2009年打假球遭逐出球界

張誌家猝逝！曾完封日本爆紅　2009年打假球遭逐出球界

強震前2白光劃破天際　網：隕石墜地釀災？

強震前2白光劃破天際　網：隕石墜地釀災？

aespa要來了！　年終尾牙報復性回流

aespa要來了！　年終尾牙報復性回流

直擊吳東諺領錢「快閃進旅館」！

直擊吳東諺領錢「快閃進旅館」！

關鍵字：

大陸暴力周刊王老人掏鳥

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

61歲楊紫瓊曬「嬰兒腳丫」報喜

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

張誌家猝逝！「心肌梗塞」10大恐怖症狀

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面