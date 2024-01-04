重慶70歲「逆齡大爺」滿頭黑髮　脫上衣8塊腹肌路人看傻

▲重慶70歲「逆齡大爺」鄒和平。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶一名70歲的長者從外觀上看起來與40歲的壯年人無異，不僅擁有一頭濃密烏黑俐落的短髮，喜歡鍛練健身的他，往往在公園運動時，脫下外衣露出8塊腹肌和渾身肌肉，蛙跳上階梯或「鱷魚爬」上下，往往使經過的路人看傻眼，直呼不可思議。

《上游新聞》報導，重慶沙坪壩歌樂山，鄒和平走到哪裡，都會引來欣羨的目光，不僅是因他袒露上身在近兩千級步道進行蛙跳和鱷魚爬，更是由於他有著與實際年齡不符的體格，雖然有70歲，但頭髮濃密烏黑，皮膚白皙光滑，一身腱子肉，還有八塊腹肌……。

歌樂山森林公園保安人員唐東華早已見怪不怪，在此工作六七年，每個星期都會看到老鄒如此鍛鍊，先是跳上來，再爬下去，一星期來蛙跳、爬行兩次，天晴下雨都會來鍛鍊，「最難的是這份長久和堅持。」

對於外界好奇，鄒和平表示，自己幾乎不生病感冒，醫院都不會去，醫保卡都很少用，「這些問題，我都回答得厭煩了！從不吃蛋白粉，也沒有任何保健品。就是平常飲食，也不喝酒抽煙。」

鄒和平兒子早已成家，孫子也已長大，他和妻子一起生活，享受著退休生涯時光。他提到，健身的時候不需要專業裝備，都是赤裸上身，只有冬季的3個月會穿鞋，其餘都是光腳，「身體束縛越少，越能達到鍛鍊效果，而且鍛鍊以來，即便是寒冷臘月，身體也不會覺得寒冷。」

鄒和平強調，鍛鍊身體不需要花費太多的錢，唯一的訣竅就是長期堅持，「健身沒有太大的目標或企圖，只要促使身體好、精神好，老年生活就會有質量，也是最大的幸福和財富，對兒孫輩就是最大的貢獻。如果有人想要學習，他也會把自己多年的經驗，毫無保留分享出來。」