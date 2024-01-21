以為女兒走丟…爸急抬起嬰兒三輪車找人　結果坐在自己肩膀上

▲Doug Nappa以為女兒走失急得四處尋找，其實她就坐在自己肩膀上。（圖／翻攝自Instagram／dougnappa）

圖文／CTWANT

國外遊戲實況主道格納帕（Doug Nappa）帶著女兒出門散步，才走到一半，女兒卻突然不見蹤影，嚇得他四處奔走尋找，更拿起手機來回踱步準備打電話求助，沒想到的是，當他手往上一摸，女兒就坐在他的肩膀上，讓他瞬間鬆了一口氣，把女兒放下緊緊抱住，這樣荒謬的畫面也被路上的監視器全程拍了下來。

從監視器畫面可以看到，當時道格納帕將女兒放在肩膀上，右手舉著手機在講電話，左手推著女兒的紅色手推三輪車，後來他掛了電話，把手機放進口袋時，低頭看見三輪車上沒有人，以為女兒走丟了。

道格納帕先是震驚地站在路邊，抬起三輪車檢查下方有沒有人，還跑回剛才經過的路口轉角，讓他急得崩潰摸頭，來回奔走找尋女兒的身影，正當他準備打電話求助時，才無意間摸到了就坐在他肩膀上的女兒。

隨即，道格納帕把女兒放了下來，緊緊擁抱著她，甚至還直接跪在地上，難掩「找到女兒」的感動之情。

後來，道格納帕將這段監視器畫面上傳至自己的Instagram，笑稱自己當時的靈魂飛到別國去了，而該影片也迅速吸引了超過百萬人次瀏覽，高達89萬按讚，更有1萬多則留言，紛紛表示「笑到哭出來」、「居然在三輪車下面找小孩」、「女孩也太冷靜」、「就像我一邊用手機打電話，一邊找手機的樣子」。

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