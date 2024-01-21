超哥扁人前一天發文曝　遭酸：一個Toyz讓你現形

▲超哥扁Toyz。（圖／翻攝超派人生臉書，下同）

圖文／CTWANT

「全台最有錢YTR」超哥20日因為不爽餐廳醋飯被嫌難吃，當街痛打直播主Toyz，引發外界譁然。超哥在動粗前一晚的PO文，強調「心境跟以前不一樣了」，現在被網友酸，「一個Toyz就讓你現形」。

超哥19日在臉書發文，他年輕到珠海、常平的夜總會喝酒，會飛去澳門香港，「澳門是個24小時紙醉金迷的不夜城，大大小小數十家賭場，桑拿、夜總會應有盡有，所以更多的時候，我會選擇從澳門進大陸。」

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超哥說，他愛賭博那種剎那間的刺激，常帶幾萬港幣就出發，而他在賭桌上輸很快，又想翻本，「就到澳門到處都有的典當行用信用卡刷卡換現金，繼續賭，直到輸爆了為止，回到台灣後面對現實，再加倍努力工作來還信用卡費。」

超哥指出，現在他的年齡和經濟能力增長，來澳門變成放鬆和訪友，他雖然還是會小玩，但輸贏不是重點，重點是體驗，「有玩到就好、小玩玩就好、輸贏大概就是在幾萬港至十幾萬港。小輸幾萬不痛不癢，小贏幾萬港開開心心地消費。」

▲超哥表示，他的心境改變。

超哥說，「現在一晚讓我贏100萬港幣，也就是開心一下下，我的生活還是一樣，起不了任何變化。反而現在心態健康了，賭運好像也跟著好起來。」

超哥強調，「從前若是輸9贏1，現在反過來是輸2贏8，我想應該也是因為心境跟以前不一樣了，因為男人，總是要學著長大。這個世界有很多東西像賭博一樣，並非100%不好，而是你要確定可以為自己的行為，負起最終的責任。」

超哥動手扁人後，不少網友在貼文下方留言「動手打人，超派EQ超低秀下限」、「超派真的要出來負責了」、「當街揍人也記得負起最終的責任」、「突然覺得連千毅好多了，只是求吃漢堡，但這邊是吃粗飽」、「有錢不代表可以丼（動）手丼腳」、「一個Toyz就讓你現形」。

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