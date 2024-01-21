戰後第一代畫家陳銀輝過世　文化部代表頒贈總統褒揚令

▲戰後第一代抒情抽象畫家陳銀輝過世，文化部政務次長出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令。（圖／文化部提供）



圖文／CTWANT

戰後第一代抒情抽象畫家陳銀輝於1月8日辭世，享耆壽93歲。為表彰其對臺灣藝術發展與美術教育的重要貢獻，文化部政務次長李靜慧今（20）日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由陳銀輝之子陳柏辰代表受贈。

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▲文化部政務次長李靜慧今（20）日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令。（圖／文化部提供）



陳銀輝1931年出生於嘉義鹿草，自幼即展現繪畫天賦及興趣，1954年畢業於臺灣省立師範學院藝術科（今國立臺灣師範大學美術學系），而後在母校任教直至1995年退休，並於退休後捐出退休金成立「陳銀輝教授油畫創作獎學金」，鼓勵學生創作；2007年獲聘為國立臺灣師範大學美術學系名譽教授，並膺選為傑出校友。

陳銀輝為臺陽美術協會會員、臺灣美術院院士、臺灣藝術研究院院士，亦擔任各美術展覽評審及美術館諮詢委員等職務。其曾參與省展、臺陽美展等國內重要美術展覽，並獲金爵獎、中山文藝創作獎、臺陽美展「楊三郎獎」、「吳三連獎」藝術獎、文馨獎等獎項肯定，作品廣獲國內重要美術館所典藏，且多次受邀辦理展覽，如國立臺灣美術館於2021年陳銀輝90歲大壽時，策劃「取色賦形．捨像傳神－陳銀輝90藝術歷程」特展。

文化部表示，陳銀輝任教之餘亦積極創作，以自由揮灑的色彩建立個人繪畫風格，用盡一生傳承前行世代的現代美術遺產，滋養出豐厚的臺灣藝術沃土，為後世開拓臺灣抽象繪畫之路。

【總統褒揚令全文】

國立臺灣師範大學美術學系名譽教授陳銀輝，溫巽樸訥，淹識通雅。少歲鍾愛繪事，參展迭獲佳績，卒業現臺灣師範大學，師承名家脩習，磨礪獨出筆觸，日鍛月煉，卓然不群。旋執鞭母校暨中國文化大學、國立臺北藝術大學，陶甄傑秀莘莘學子，蘊蓄多元跨域創作，啟迪薰沐，化洽菁莪。平居尤擅水彩、油畫，融匯造型理論規則，映現層次分明基調；描畫抽象色彩張力，譜寫自由抒情特質；領略古典沉穩奧義，託寓詩意感性對話，靈機妙能，高才遠致；囊錐露穎，匠石運斤。公餘兼任省展及臺北市美展評審委員、國立臺灣美術館典藏委員、中華民國油畫學會常務理事等職；復置設「陳銀輝教授油畫創作獎學金」，沾溉流衍，奬掖後昆。曾獲第六十三屆臺陽美展楊三郎獎、第二十六屆吳三連獎藝術獎、第八屆文馨獎暨膺選臺灣美術院及臺灣藝術研究院院士等殊榮。綜其生平，豐厚國人知性美學涵養，盡瘁藝術教育薪傳志業，矩範茂猷，奕葉揚芬。遽聞鶴齡殞落，軫懷殊殷，應予明令褒揚，用示政府篤念材彥之至意。

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