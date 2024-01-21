4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

▲Toyz被超哥暴打。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

YouTuber超哥於20日晚間，因為不滿前電競選手Toyz的言論，大街上直接當著直播鏡頭的面毆打Toyz，事後造成Toyz頭部有嚴重撕裂傷。而清水孟國際塔羅小孟老師也在FB發文，點名4星座容易因為說話太過白目、在口舌上發生禍事，其中6月9日出生的Toyz，其星座雙子座就名列其中。

Top4：雙子座（5/22～6/21） 喜歡吐嘈，不易屈服。

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雙子座的朋友講話有時比較容易脫口而出，在開會或者群體利益傷害到自己時，比較容易吐槽主管與他人。此外，雙子一旦生悶氣生久了，容易一次爆發出來，情緒也容易寫在臉上，對於不喜歡的事物雙子座不易屈服，因此常常會讓另一半與主管認為有些小白目，有時你必須要知道真話傷人，要稍微修飾。

Top3：射手座（11/23～12/22） 非常固執，屢勸不聽。

射手座非常固執，只要他下定決心要完成之事，很難被改變。正因如此，當有人苦勸射手座要改變個性時，射手剛開始會改過幾天後又開始了。倘若你的戀人是射手座你會發現，射手座答應你的事情常常會跳票，也會讓你覺得有點「白目」。

Top2：天秤座（9/24～10/23） 追求正義，毫不妥協。

天秤座要求公平正義，不看臉色，只要看見不公不義之事，會喚起天秤座俠義精神。面對是非黑白，天秤座只做「對」的事，倘若遭受不公平待遇又被邪惡之人打壓，天秤座將是越打壓越強壯，容易被邪惡之人認為你不妥協於他。

Top1：獅子座（7/24～8/23） 講話直接，要求完美。

獅子座的人講話直接，不喜愛在工作場合偽裝。正因如此，有時不小心講話太快會傷到周圍的人。此外，獅子座愛面子凡事要求完美，為了工作與目標達成率，容易不斷修改項目，也會導致周圍的人戰戰兢兢，也容易被人刺激而動怒，因此背負「白目」之名。

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