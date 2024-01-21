他爆蔡壁如將回歸民眾黨任這職位　「8名不分區立委都要聽她的」

▲林冠年爆料，柯文哲將找蔡壁如回來擔任民眾黨中央委員。（圖／民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

參選台中第一選區立委的民眾黨蔡壁如惜敗，日前遭網紅四叉貓爆出疑似退出民眾黨立院黨團媒體群組，引發熱議。但前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年20日爆料，蔡壁如確定會回到民眾黨當中央委員，且她的實質影響力是「一人之下、萬人之上」，基本上民眾黨八名不分區立委當選人都要聽她的。

「那個女人要回來了！」林冠年在節目《新台灣加油》中透露，在藍白合破局後幾天，民眾黨主席柯文哲就有打給蔡壁如，「每當柯文哲孤單的時候，抬頭就是星空，低頭就是蔡壁如」；1月13日大選結束，柯文哲也有打給蔡壁如討論未來黨內的權力分配。

林冠年再爆料，他剛剛才接到一個訊息，就是蔡壁如確定要回到民眾黨當中央委員，雖然中央委員只是一個黨職，整個黨的運作還是靠黨主席，可是以實質影響力來說，「蔡壁如是無人能出其右，她回來民眾黨，就是一人之下、萬人之上了」，在這個情況下，基本上八名不分區立委當選人都要聽蔡壁如的話。

林冠年表示，柯文哲現在已經授意蔡壁如來幫忙領導民眾黨，因此，蔡壁如的威力還是有的，不但能說服台中市長盧秀燕跟她合作，現在又打下漂亮的一仗。他認為，蔡壁如還是柯文哲不順心的時候一定會想起的人，且蔡壁如在黨內的人緣是沒話說的好，他透露，有不只一個內部黨工說過，蔡壁如雖然表面上會罵人，但私下會把人找來安慰，這是柯文哲辦不到的事。