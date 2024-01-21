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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他爆蔡壁如將回歸民眾黨任這職位　「8名不分區立委都要聽她的」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲參加蔡壁如立委參選人台中大甲服務處座談會。（圖／民眾黨提供）

▲林冠年爆料，柯文哲將找蔡壁如回來擔任民眾黨中央委員。（圖／民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

參選台中第一選區立委的民眾黨蔡壁如惜敗，日前遭網紅四叉貓爆出疑似退出民眾黨立院黨團媒體群組，引發熱議。但前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年20日爆料，蔡壁如確定會回到民眾黨當中央委員，且她的實質影響力是「一人之下、萬人之上」，基本上民眾黨八名不分區立委當選人都要聽她的。

「那個女人要回來了！」林冠年在節目《新台灣加油》中透露，在藍白合破局後幾天，民眾黨主席柯文哲就有打給蔡壁如，「每當柯文哲孤單的時候，抬頭就是星空，低頭就是蔡壁如」；1月13日大選結束，柯文哲也有打給蔡壁如討論未來黨內的權力分配。

林冠年再爆料，他剛剛才接到一個訊息，就是蔡壁如確定要回到民眾黨當中央委員，雖然中央委員只是一個黨職，整個黨的運作還是靠黨主席，可是以實質影響力來說，「蔡壁如是無人能出其右，她回來民眾黨，就是一人之下、萬人之上了」，在這個情況下，基本上八名不分區立委當選人都要聽蔡壁如的話。

林冠年表示，柯文哲現在已經授意蔡壁如來幫忙領導民眾黨，因此，蔡壁如的威力還是有的，不但能說服台中市長盧秀燕跟她合作，現在又打下漂亮的一仗。他認為，蔡壁如還是柯文哲不順心的時候一定會想起的人，且蔡壁如在黨內的人緣是沒話說的好，他透露，有不只一個內部黨工說過，蔡壁如雖然表面上會罵人，但私下會把人找來安慰，這是柯文哲辦不到的事。

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